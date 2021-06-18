الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يفحص آثار حريق محل أحذية فى العمرانية

حريق محل أحذية في
حريق محل أحذية في العمرانية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لفحص ملابسات حريق نشب في محل أحذية بالعمرانية، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تفحم المحل بجميع محتوياته.

كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محل أحذية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني حول محيط الحريق لمنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

انتداب المعمل الجنائي فحص ملابسات حريق حريق نشب في محل أحذية تفحم المحل ضباط الحماية المدنية

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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