السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج زكريا نوري: فيلم «عائشة» يسلط الضوء على حياة المغربيات

ندوة المخرج زكريا
ندوة المخرج زكريا نوري بمهرجان الإسماعيلية

أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ندوة للمخرج زكريا النوري عقب عرض فيلمه «عائشة» وأدارتها الناقدة نهلة مصطفى.

وقال المخرج زكريا نوري أثناء الندوة إنه يميل إلى السينما الصامتة أكثر من اللغة الحوارية، مضيفا أن فيلم «عائشة» أول تجربة إخراجية له بعد العمل في كمساعد مخرج.

وأضاف المخرج أن الفيلم لا يسلط الضوء على الدعارة لكنه يجسد الحياة اليومية للمرأة المهمشة من المجتمع ومن فقدان رب الأسرة.
وأضاف أنه لا يوجد منتجين متخصصين في الإنتاج للأفلام القصيرة بسبب انشغال المنتجين بأعمال روائية طويلة.

وعبر المخرج أنه كاتب السيناريو من 3 سنوات لحين الحصول على تمويل الفيلم.

وأكد أن أحداث فيلمه «عايشة» لم يتم بناءه على قصة حقيقية، مؤكدا أنه كان يريد طرح الحياة اليومية التي تمر بها الفتيات المغربيات، وبما أنه نشأ في بداياته بمدينة دار البيضاء فكان يشاهد معاناة الفتيات اللواتي يعيشن في الريف على أطراف المدينة، فقرر أن يتم تناول كل المعاناة التي من الممكن أن تمر بها تلك الفتاة من قلة حيلة واضطراراها للعيشة بدن رضا عن ما تعيشه بشكل يومي.

وأضاف خلال الندوة أنه لم يكن يتعمد طرح فكرة لجوء الفتيات الفقيرات للدعارة لكسب العيش حيث أنه لم يكن يركز على تلك المرحلة، لكنه كان يرغب في طرح الحياة اليومية لتلك الفتاة التي تعاني غياب الأب والديون المتراكمة والأم التي تكون بين الحياة والموت بينما تحاول كسب القليل من المال لكي تأتي بقوت يومها فقط.

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