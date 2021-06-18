برلماني: انتصار الدولة لحقوق المواطنين والتصدي للإرهاب دفع الوطن للأمام

أكد النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أهمية إعلاء مصر للدولة الوطنية، وسيادة الدولة الوطنية والتصدي للتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية.

ونوه "الشاذلي" في بيان له اليوم، بالتصريحات التي قالها الرئيس السيسي، على هامش استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب بالتشديد على إعلاء مفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائما لدولة المؤسسات على حساب كل فكر أخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أبناء البلد الواحد.

وشدد على أهمية تصريحات الرئيس، بأن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول وهى غير مسؤولة ومدركة لمتطلبات الدولة.

وأكد أن السنوات السبع الماضية، وتحت قيادة الرئيس السيسي استطاعت مصر وأد كافة الأفكار الإرهابية، وإعلاء منطق الدولة والانتصار لحقوق كل المصريين، وليس فئة عن أخرى وهو ما دفع الوطن للأمام، وجعله في مصاف الدول التي تحقق تقدمًا ونموا ملموسًا بشهادة العالم أجمع.

وأضاف : "أن العام الأسود للإخوان وقبلها في سنوات الانفلات الأمني، دفعت مصر الكثير من استقرارها نظير هذه الأفكار الشاذة عن جسد الوطن وعن روح المصريين، وإيمانهم التام بوطنهم ووحدته وقوته".

وشهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزراء ومسئولى الإعلام العرب، حواراً مفتوحاً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

كما شهد اللقاء التوافق بشأن إعداد إستراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً في ظل بزوغ الإعلام الرقمي والمحتوى الإعلامي العصري وضرورة النظر في أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلاً عن الدور الحيوي للإعلام في دعم الأمن القومي العربي وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وزراء ومسئولي الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.