الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد وفيق: محظوظ لأن بدايتى كانت تحت قيادة محمد صبحى ويوسف شاهين

ندوة احمد وفيق بمهرجان
ندوة احمد وفيق بمهرجان الإسماعيلية

قال الفنان أحمد وفيق إنه محظوظ بالتعاون مع كل من الفنان محمد صبحي في بداية حياته الفنية، ثم المخرج الكبير يوسف شاهين والذي آمن بموهبته بشكل كبير وأتاح له فرصة كبيرة في الظهور للجمهور.

 

وأضاف خلال ندوته بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة إنه جاء من مدينة المنصورة للتقديم في اختبارات الفنان محمد صبحي وسط أكثر من ١٠٠٠ شخص وتم اختياره ضمن أول ٢٠ فنانًا وقدم وقتها مسرحية دستور يا سيادنا.


ثم بعد ذلك تعرف على المخرج الراحل يوسف شاهين وكان سيشارك في فيلم "المصير" ولكن لم يحظَ بهذه المشاركة حتى انضم لأبطال فيلم "الآخر" ثم بعد ذلك فيلم "سكوت هنصور".


وتابع أنه ظل بعد فيلم سكوت هنصور لمدة ٤ سنوات بدون المشاركة في عمل فني، ولكنه كان محظوظا أن الفيلم ظل يعرض لفترة طويلة على شاشة التليفزيون.


وتابع أنه بعد ذلك فوجئ بمكالمة هاتفية من المخرج مجدي أحمد علي ويعرض عليه المشاركة في مسلسل رمضاني بطولة النجم الراحل ممدوح عبدالعليم والذي كان عاملًا كبيرًا في معرفة الجمهور به نظرًا للشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها النجم ممدوح عبدالعليم.

 

وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

 

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

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