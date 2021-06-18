الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تحدد 5 طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الثدى (إنفوجراف)

طرق للوقاية من الإصابة
طرق للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي

أعلنت وزارة الصحة والسكان ٥ طرق للوقاية من سرطان الثدي، لافتة إلى أنها تشمل الحفاظ على الوزن الصحى والتغذية السليمة والمتوازنة والرضاعة الطبيعية والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.
ونصحت بزيارة أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على أورام الثدي والأمراض المزمنة، وعلاجها مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأشارت إلى أنه يتم استقبال السيدات من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ مساء، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية عن طريق موقع ١٠٠ مليون صحة: www.100millionseha.eg ، والخط الساخن: ١٥٣٣٥.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص وتقديم الخدمة الطبية لـ 16 مليونًا و178 ألفًا و994 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ بداية انطلاقها من شهر يوليو 2019.

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الصحة طرق الوقاية من سرطان الثدي الحفاظ على الوزن الصحى التغذية السليمة الرضاعة الطبيعية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الوحدات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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