ياسمين صبرى تشارك جمهورها بصورة جديدة.. ورواد إنستجرام: نفتقد أعمالك

طاقم تكلفته 25 ألف جنيها مصريا

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة بإطلالة "كاجوال"، وبسيطة مميزة، وهذه الإطلالة مكوّنة من بنطلون جينز وT-Shirt، وتزينت بساعة فخمة مرصعة بالماسات.



وارتدت ياسمين صبري بنطلون جينز وT-shirt من دار أزياء Dior، يصل سعرها 850 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 10 آلاف جنيه مصري وبنطلون جينز من نفس الدار بـ985 دولارا، أي ما يعادل 15 ألفا و431 جنيها.



وتفاعل عدد كبير من روّاد وجمهور الفنانة ياسمين صبري، وروّاد السوشيال ميديا مع الصور الجديدة التي نشرتها "صبري"، وأعجب أكثر من 200 ألف متابع بمجرد نشر الصورة، وكتبت عليها شدى عمّار من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "انتي جورجينا جدًا"، وعلق عاشور النوبي من جمهور ياسمين صبري، قائلًا: "أحلى ياسمين صبري، قمر جدًا"، وعلّق طلال أحمد من روّاد موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلًا: "ماحلاكي، عايزين نشوف عمل ليكي قريب".

وتساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عن مشاركة الفنانة ياسمين صبري في الأعمال الدرامية والسينما، وعن موعد عودتها خاصًة أنها لم تشارك في المارثوان الرمضاني 2021، فكتب مصطفي السيد: “هنشوفك امتى في التليفزيون يا فنانة"، لتكرر السؤال ذاته فتاة تدعى علياء كريم، من جمهور الفنانة ياسمين صبري قائلًة: “نتمنى نشوفك في عمل قريب ولا تكوني فى رمضان 2022”.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.