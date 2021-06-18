الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

طبيب يكشف أسباب وأعراض الإصابة بـ«ثقب القلب»

ثقب القلب
ثقب القلب

تعتبر أمراض القلب السبب الأول فى ارتفاع نسب الوفاة فى العالم، وذلك بسبب سوء العادات الغذائية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن ماذا يحصل عند إصابة القلب بثقب ما؟.

 

ما هو ثقب القلب؟

أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن ثقب القلب عبارة عن مشكلة صحية شائعة، والتى تعد من أكثر العيوب الخلقية شيوعًا، تتمثل بوجود ثقب بين حجيرات القلب أو البطينين.

وأشار أستاذ الجراحات، أن هذا الثقب قد يحدث في أي مكان في عضلة القلب، والتي تفصل بين جزئيه، الأمر الذى يشكل خطر على صحة الإنسان.

وأوضح سامى، أن هناك أنواع مختلفة من ثقب القلب، فالثقب البسيط من الممكن أن يلتحم دون أي علاج أو تدخل طبي، ولن يسبب أي مضاعفات على المدى الطويل، أما الثقب الذي لا يلتحم من تلقاء نفسه، عادة ما يتم إصلاحه من خلال الخضوع لجراحة.

 

أعراض الإصابة بثقب في القلب:

في بعض الحالات لا تسبب الإصابة بثقب في القلب أية أعراض، فإن كان الثقب صغيراً قد لا تلاحظ ذلك، وفي حال ظهور أعراض نتيجة الإصابة بثقب القلب، فهي تشمل:

 

- صعوبة وتسارع في التنفس

- شحوب لون البشرة

- الإصابة المتكررة بالتهاب الرئوي

- تغيير لون البشرة إلى الأزرق بالأخص حول الشفاه والأظافر

- صعوبة زيادة وزن الطفل المصاب

- التعرق الزائد خلال الرضاعة.

     

أسباب وعوامل خطر حدوث ثقب في القلب:

 

أوضح الدكتور جمال سامى، أن السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بثقب القلب هو عيب خلقي منذ الولادة، وبالتالي بعض الأشخاص يولدون بثقب في القلب.

كما أن هناك سببا نادرا للإصابة بثقب القلب، وهي صدمة كبيرة على الصدر، قد تكون ناتجة عن حادث سيارة موجه إلى منطقة الصدر.

   

عوامل خطر الإصابة بثقب في القلب:

أكد أستاذ جراحات القلب، إن العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بها، من شأنها أن تؤدي أيضاً إلى حدوث ثقب في القلب، والتى تتمثل فى التعرق، التاريخ عائلي لأمراض القلب، الإصابة باضطراب جيني ما مثل متلازمة داون.

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