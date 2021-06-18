فاجأها بشيكولاتة.. نصائح لعلاقات مستمرة وتخطي أزمات سنة أولى زواج

يواجه العديد من المتزوجين حديثًا العديد من المشاكل والصعوبات خاصة في أول عام من الزواج حيث تكثر المشكلات بينهما لاستكشاف كل منهما للآخر، وفي هذه السطور نوضح نصائح يقدمها موقع "الديلي ميل" للزواج السعيد.

اللمسات الحانية

من الضرورى ألا يتم إغفال اللمسات الحانية بينكما من خلال الحرص على التشابك بالأيدي، والأحضان، خلال يوم طويل فهذا يقربكما من بعض بصورة أكبر ويعزز الشعور بالعطف والحنية بينكما والاهتمام.

نشاط تفاعلي بينكما

لابد من وجود أنشطة تفاعلية بينكما من خلال وجود ممارسات تجمعكما كممارسة هواية تفضلونها سويًا، ولابد أن تكون أنشطة ممتعة حقًا.

أشياء جديدة

لابد من تجربة أشياء جديدة معًا، ومن الضرورى أن يتم هذا كل فترة حتى وهذا ليستمر التطور بينكما وكذلك التحدث في الموضوعات الجديدة .

الشراكة بينكما

لا تنس أن كلًا منكما رؤية مشتركة لبعضكما البعض بمعني أن كلًا منكما يعتبر مكملا للآخر، فالزواج هو شراكة لذا لابد من السعي معًا وبذل المجهود معًا فالزواج هو شراكة بين اثنين.

الصدق هو الأساس

لابد أن يتم اتضاح أن الصدق هو الاساس بينكما في العلاقة فالشفافية هي الأصل وكل منكما للآخر في حالة تبادل كافة المشاعر والاحاسيس الصادقة الأمور ستصل إلى بر الأمان وسيمر أول عام في هدوء وتفاهم بينكما .

الصداقة هي الأساس

يجب ألا نحول الزواج لعلاقة جافة بل عليكما أن تكونا أصدقاء في البداية حتى يتسنى لكم الاستمتاع بالحياة، وبوقت لطيف بينكما، يرى الأزواج المحبون دائمًا أن أزواجهم هم أعز اصدقائهم.

الخصوصية

لابد من المحافظة على الخصوصية والاهتمام من خلال اللفتات البسيطة بينكما كاعطاء وردة للزوجة أو شيكولاته أو اعطاء هدية للزوج دون مناسبة وهكذا، أو إرسال الزوجة لرسالة نصية للزوج خلال تواجده بالمكتب وهكذا.