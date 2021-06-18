الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

في ندوته بمهرجان الإسماعيلية

أحمد وفيق: يجب أن يصل الفيلم القصير للجمهور

احمد وفيق من ندوة
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية

بدأت منذ قليل ندوة الفنان أحمد وفيق ضمن فعاليات الدورة الـ٢٢ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك داخل القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية.


ومن جانبه أعرب أحمد وفيق عن سعادته بتكريمه من مهرجان الإسماعيلية وتواجده للمرة الأولى بمدينة الإسماعيلية.

 

وقال احمد وفيق: سعيد بتواجدي وسط أساتذتي وأصدقائي" مشيرا إلى أن الفيلم القصير له أهمية كبيرة ويبرز العديد من المواهب التمثيلية والإخراجية .

 

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك دور في وصول ثقافة الفيلم القصير للجمهور ويجب علينا كصناع ومبدعين أن يكون لنا دور في إيصال الفيلم القصير للجمهور فهو من أنواع الفن التي يجيب أن يشاهدها الجمهور.


وأطلقت أول أمس الأربعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم شارة انطلاق فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان عصام زكريا ورئيس المركز القومي للسينما محمد الباسوسي ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.


وتضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

 

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.


يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.


ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
احمد وفيق من ندوة تكريمه بمهرجان الإسماعيلية
قناة السويس هيئة قناة السويس الرسوم المتحركة وزيرة الثقافة رئيس هيئة قناة السويس المركز القومي للسينما الفريق أسامة ربيع الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عصام زكريا القومي مدينة الإسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية الناقد السينمائي كمال رمزي محمد الباسوسي مهرجان الاسماعيلية الدولي المركز القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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