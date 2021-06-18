المغرب: أكثر من 9 ملايين مواطن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 9 ملايين و374 ألفا و710 أشخاص حتى اليوم، وذلك بعد أن تلقى 2512 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 167 ألفا و451 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 8 ملايين و57 ألفا و159 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا، منها 8 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينيكا)، و8.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس).

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 177.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات أربعة ملايين حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

وأظهر بيان حكومي، الجمعة، أن الهند سجلت 62480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد متلقي لقاحات كورونا حول العالم

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز بأنه جرى إعطاء 52ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل للتطعيم عالميا بـ1ر36 مليون جرعة في اليوم على أساس ما يتم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 4ر177 مليون إصابة، بالإضافة إلى 84ر3 مليون وفاة ذات صلة بالفيروس.