الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار مرسى علم يُستقبل أول رحلة من كازاخستان

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية المباشرة قادمة من مطار كازاخستان على متنها 183 راكبا.

واستقبلت سلطات مطار مرسي مطروح رحلة الشركة الكازاخستانية بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، المتعارف عليه أنه برتوكول ترحيبي بأول رحلة جوية تصل المطار.

وحرصت رجال محطة الخدمات الأرضية لشركة مصر للطيران وفرق العلاقات العامة على استقبال الرحلة والترحيب بالركاب، وتم إنهاء إجراءات وصول جميعهم وسط كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

مطار مرسى علم يُستقبل أول رحلة
مطار مرسى علم يُستقبل أول رحلة
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مطار مرسى علم ستقبل اولى الرحلات كازاخستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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