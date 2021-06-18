يقام أكتوبر المقبل.. تفاصيل أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت رعاية الرئيس

تستعد وزارة الموارد المائية والري لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".

وترصد الدستور أهم المعلومات عن أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

- أسبوع القاهرة هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018 لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة.

- أسبوع القاهرة للمياه يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، وتتويجاً لدور مصر الإقليمى الرائد سواء فى المنطقة العربية أو الأفريقية.



- تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

- يهدف أسبوع القاهرة للمياه للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكنية والتغيرات التى تطرأ على العالم من تغير فى استخدامات الاراضى والمناخ.



- يشارك فيه عدد من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم.

- يتضمن عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين خلال اكثر من 70 جلسة فنية.

- يقام على هامش الأسبوع معرض لتكنولوجيا الرى الحديث والرى الذكى واساليب اعادة استخدام المياه.



- يستضيف الأسبوع العديد من الأحداث والفعاليات رفيعة المستوى منها الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة فى الدول العربية، والاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات المياه والزراعة فى الدول العربية لوضع خارطة طريق لتكامل الأنشطة الزراعية مع إدارة الموارد المائية، والذى تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة التنمية الزراعية وكذا منظمة الاسكوا، هذا إلى جانب عدد من الأحداث الجانبية من أهمها المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين فى المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، ومنتدى حوكمة المياه والاستثمار الأوروبى.



