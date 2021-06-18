الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «فوق» (فيديو)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان "فوق"، قام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل.

 

وحملت الأغنية أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع.

 

وتقول كلمات الأغنية :

 

أنا اللي فوق

وعندي احساس ما يخطي

مهما كنت عاجبني

عندي ذوق.. وعندك ذوق

حاول تبعِد وتبطي

لأنّك ما تناسبني 

وخَل الشوق ..

وقول إن الخطا فيني 

لأنّـي فوق..

 

وقد لحن الجسمي أغنية "فوق" بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام "الكرد"، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

 

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

 

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ أيام قليلة أغنية "كنز النوادر"، التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير، حيث تم إهداؤها إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".
 

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر جاسم السويدي في مقدمتها:

 

ياعيون الدار وإحساس المشاعر

وياتفاصيل الغلا وعرش المحبة

يالكريمة الساكنة وسط النواظر

لج غلا محفوف بالازهار دربه

أعني أم الشعب لي فيها نفاخر

صاينة الأمجاد والأفعال ذربه

حبّها بين الحنايا في الضماير

باني قصورٍ منيعة بحب صلبة..

 

وأغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.

 

وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية "كنز النوادر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

 

 

 

حسين الجسمي أحمد فوقي أغنية المطرب حسين الجسمي المطرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

رجال الطائرة.. الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين