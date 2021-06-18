حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «فوق» (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان "فوق"، قام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل.

وحملت الأغنية أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وتقول كلمات الأغنية :

أنا اللي فوق

وعندي احساس ما يخطي

مهما كنت عاجبني

عندي ذوق.. وعندك ذوق

حاول تبعِد وتبطي

لأنّك ما تناسبني

وخَل الشوق ..

وقول إن الخطا فيني

لأنّـي فوق..

وقد لحن الجسمي أغنية "فوق" بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام "الكرد"، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.

وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

وكان الفنان حسين الجسمي قد طرح منذ أيام قليلة أغنية "كنز النوادر"، التي حملت مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير، حيث تم إهداؤها إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".



وتقول كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر جاسم السويدي في مقدمتها:

ياعيون الدار وإحساس المشاعر

وياتفاصيل الغلا وعرش المحبة

يالكريمة الساكنة وسط النواظر

لج غلا محفوف بالازهار دربه

أعني أم الشعب لي فيها نفاخر

صاينة الأمجاد والأفعال ذربه

حبّها بين الحنايا في الضماير

باني قصورٍ منيعة بحب صلبة..

وأغنية "كنز النوادر" من ألحان أحمد برهان، وتوزيع موسيقي لـ"جاسم"، ومكس وماسترينغ للمهندس جاسم محمد.

وقد عرض الفيديو كليب الممنتج لأغنية "كنز النوادر" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من إخراج أحمد يعقوب، وعرض الأوديو في جميع الإذاعات إلى جانب جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.