بعد بطولة «المداح».. حمادة هلال ضيف شرف فى «عودة الأب الضال»

حقق الفنان حمادة هلال نجاحًا جماهيريًا كبيرًا من خلال مسلسل "المداح" الذي قدمه في موسم رمضان الماضي.

ويظهر الفنان حمادة هلال في عمل درامي جديد كضيف شرف في مسلسل "عودة الأب الضال" مع الفنان بيومي فؤاد، حيث وافق على الظهور كضيف شرف في المسلسل مجاملة لصناع المسلسل، ويأتي حمادة هلال على رأس قائمة كبيرة من الفنانين الذي يظهرون كضيوف شرف في المسلسل من بينهم سامح حسين ومحمد عبدالرحمن.

وعلم "الدستور" أن حمادة هلال يصور مشاهده بداية من الغد في الديكور الرئيسي للمسلسل مع الفنان بيومي فؤاد ويظهر في مشهدين بالحلقة الأخيرة من المسلسل وظهوره يأتي بشخصية مهمة تخدم دراما المسلسل وسيكون مفاجأة لجمهوره ومتابعي العمل.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى.

يذكر أن المطرب حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضًا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى، كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.