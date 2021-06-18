«أيقونة الشياكة».. أمير المصري يتصدر غلاف مجلة «فوج»

طلَّ الفنان الشاب أمير المصري على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» مع جمهوره مجموعة من الصور الجديدة له، ووجه من خلالها الشكر إلى مجلة «فوج» الألمانية.

وتصدرت صورة الفنان أمير المصري غلاف المجلة بإطلالته الكلاسيكية الجذابة، ما دفع عدد كبير من متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بالتفاعل معه، ولاقى استحسان كبير وإعجاب من جمهوره.

ووصف فادي السيد، من جمهور الفنان أمير المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بالفنان المجتهد والمتميز، وعلق على الصورة قائلًا: "أيقونة"، وعلّقت رحمة يحيي، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "جميل كالعادة".

وعلّقت مريم الفرجاني، من جمهور الفنان أمير المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: "تهانينا أخونا، انت تستحق الأفضل دائمًا"، واتفقت في الرأي أمنية خالد سليمان، معها، وعلقت على الصور قائلًة: "الاستايل الحلو اتعمل عشانك بالتوفيق دائما تستاهل الخير كله".