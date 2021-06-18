زحام شديد أمام بوابات القلعة في الحفل الختامي لمهرجان الطبول (صور)

شهدت بوابات القلعة ازدحاماً شديداً لحضور ختام فعاليات مهرجان الطبول، وذلك بعد الاكتفاء بدخول العدد المسموح به.

وحرص أمن المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة التزام الحضور بارتداء الكمامة تجنباً لحدوث أي عدوى من فيروس كورونا.

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح بئر يوسف بالقلعة في تمام الساعة الثامنة من مساء الجمعة.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الطبول تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" مشاركة متميزة من 30 فرقة من: "مصر ـ سوريا ـ كولومبيا ـ - الفلبين - إندونيسيا - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - باكستان - اليمن - الكونغو الديمقراطية - فلسطين"، بالإضافة لبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها.

وضم المهرجان العديد من الفعاليات من ضمنها إقامة الورش الفنية الدولية، الأولى في حفل الافتتاح والثانية في حفل الختام بالقلعة، والأخرى في بعض أماكن العروض المختلفة، والتي يشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بالدورة الثامنة.

ويقوم المهرجان بتكريم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير عصمت داوستاشي والفنانة محاسن الحلو، ومن السودان الفنان عبد القادر سالم، ومن السنغال الفنان دودونداي روز، كما يكرم المهرجان باباتوندي أولاتونجي أمريكي نيجيري، ومن كولومبيا "توتولا مومبوسينا

201511906_549002399440033_4430670780735910252_n

201194518_844543912833774_5748570491518592798_n (1)