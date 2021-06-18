أطلقت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيقا جديدا للهاتف المحمول باسم «بتروميتر» للتسهيل على المواطنين لتسجيل قراءة عدادات الغاز بواسطة كاميرا الموبايل من خلال «بتروميتر» ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية.

كيفية تسجيل قراءة عدادات الغاز بواسطة كاميرا الموبايل من خلال «بتروميتر»

يأتي ذلك فى ظل تطبيق التحول الرقمي لقطاع البترول والاستفادة من التطور التكنولوجي لتحقيق أهداف تحديث وتطوير كافة شركات البترول حسب توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لرفع كفاءة الشركات وسرعة خدمة المواطنين.

كيفية تسجيل قراءة عدادات الغاز بواسطة كاميرا الموبايل من خلال «بتروميتر»

وقالت شركة «بتروتريد» فى بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني، إن الهدف من العمل على تطبيق «بتروميتر» هو سهولة وسرعة تسجيل قراءات عدادات الغاز وتحصيل قيمة استهلاكات الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك من خلال تصوير الأرقام والكود الخاص بالعداد بواسطة كاميرا الموبايل من خلال التطبيق، كما يتيح ذلك سرعة التواصل المستمر والمباشر مع الشركة.

كيفية تسجيل قراءة عدادات الغاز بواسطة كاميرا الموبايل من خلال «بتروميتر»

كما أوضحت الشركة كيفية تحميل وعمل التطبيق الجديد ، من خلال تطبيق جوجل بلاي للهواتف الذكية «أندرويد – آبل» (إضغط هنا) لتحميل التطبيق.

خطوات التسجيل في تطبيق بتروميتر

بعد تحميل التطبيق وتثبيته على الهاتف، يتم فتح التطبيق وتسجيل بيانات المشترك، شاملة رقم البطاقة والتليفون.

خطوات استخدام تطبيق بتروميتر

- التقاط صورة لعداد الغاز لكل الأرقام الموجودة في العداد سواء السوداء أو الحمراء و سيتم ذلك أوتوماتيكيا بعد توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد.

- تدوين ما هو موجود على العداد من أرقام داخل الإطار الأسود والإطار الأحمر، للتأكيد والتحقيق ما بين ما ترجمته الكاميرا وما بين ما سُجل باليد حتى يتم رفع كفاءة ترجمة كاميرا الموبايل لما تلتقطه من أرقام باللغة العربية ثم سيتم الاعتماد كلية على الكاميرا.