تنطلق غدا.. الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية

تنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية الأزهرية في كافة محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وخصص الأزهر الشريف، رقمي واتسآب للتواصل مع المسئولين حول شكاوى طلاب الشهادة الثانوية من الامتحانات، وهما كالتالي:

1 ـ 01002077995 مكتب وكيل الأزهر.

2 ـ 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يتم تلقي الشكاوى إلكترونيا في سرية تامة، مع ضرورة إرسال ما يثبت هوية مقدم الشكوى.



ومن جانبه، اجتمع الدكتورِ سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أمس الخميس بمتابعي لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، مؤكدا أن الهدفَ الأساسيَ لقوافل المتابعة هو توفير الجو الملائم لأبنائِنا الطلاب؛ للخروجِ بالامتحاناتِ على الوجهِ الأمثل.

وشدد على ضرورة التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك الحال للمعلمين، وكافة المشاركين بأعمال الامتحانات.

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بالكتيب الذي أعدته الإدارة المركزية للامتحانات، علمًا بأنه تم توزيعُه على كافة اللجان على مستوى الجمهورية سابقًا.

وقال عبد العظيم إن قطاع المعاهد أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للامتحانات، موضحا أن إجمالي عدد طلاب الثانوية هذا العام يبلغ 113 ألفا و 800 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 187 طالبًا بشعبة العلوم الإسلامية.

وأوضح "عبد العظيم"، أنه تم زيادة مقار اللجان، والتأكد من صلاحيتها لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

وننشر الأشياء المحظورة داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، وهي كما يلي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

7 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.