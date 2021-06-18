الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الأوقاف: دفعنا بـ800 إمام للحصول على الماجستير

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بدور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الدينى الوسطى المستنير الذى يبنى ولا يهدم  وتعريف الناس بسماحة دينهم الحنيف ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بمقر إدارة جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، ونائبا مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبى وسامح حبيب، والشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أهمية التعاون مع جامعة طنطا فى التحاق الدعاة بالدراسات العليا بالجامعة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه موضحا ان الوزارة تهتم باعداد الدعاة ودعمهم لاستكمال الدراسات العليا حيث دفعت ب800 إمام للحصول على الماجستير  على نفقة الوزارة فى العام الجارى.
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ولفت إلى تخفيض المصروفات الدراسية بالدراسات العليا بنسبة 50% للدعاة والائمة بوزارة الأوقاف وذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الوزارة.

وزير الأوقاف دفعنا كافيار إمام للحصول على الماجستير ولدينا بروتوكول تعاون جامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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