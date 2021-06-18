حملة لتنظيف مقابر قرية أبو صير في بني سويف من أعمال السحر

نظفت شباب قرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف حملة لتنظيف المقابر.

وتمكنت الحملة التى يقودها عددًا من الشباب من استخراج الأسحار بالمرض والربط ووقف الحال والتفريق والجلب والتهيج وسحر تراب أثر مأخوذ من تحت أقدام ومعجون على هيئة قرص محفور ومكتوب عليه طلاسم سفلية وسحر قفل ورصاص وأوراق مكتوبة عليها العديد من الطلاسم السفلية وتوكيلات لإبليس بالمرض وقماش مكتوب عليه طلاسم سفلية سوداء.

كما تم فك الأسحار المستخرجة بالفراق والمرض والربط والتهيج ولأول مرة سحر مكتوب بطلاسم على قطعة من تراب معجون شقف وسحر على قفل ورصاص محفور وسحر داخل شريحة لغطاء مشروبات غازية، واسحار وطلاسم سفلية سوداء خطيرة جدا.

وتواصل الحملة استخراج الأسحار من داخل المقابر المختلفة داخل مراكز وقرى المحافظة.

حملة لتنظيف مقابر قرية أبو صير