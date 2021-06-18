الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكي: بايدن يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب الرئيس الجديد

بايدن
بايدن

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة إن الرئيس جو بايدن يريد التوصل لاتفاق مع إيران قبل تنصيب الرئيس الجديد، وفقا لموقع اكسيوس.
وأضاف المسئول الأمريكي أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع، لافتا إلى أنه لا نية لواشنطن في مواصلة التفاوض مع إيران لأشهر.
وتتواصل في فيينا الجولة السادسة للمفاوضات حول الملف الإيراني.
في المقابل ذكر دبلوماسي أوروبي في وقت سابق، الجمعة، أن الاتفاق في محادثات فيينا حول إيران لا يزال بعيدا رغم التقدم. وأضاف أن أطراف المحادثات تسعى للتوصل لاتفاق سياسي تقني.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قال إنه لا يوجد جدول زمني للجولة السادسة من مفاوضات إيران النووية في فيينا.
وأشار إلى وجود تحديات خلال هذه المحادثات فيما يتعلق باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران على الرغم من إحراز تقدم.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة لم تتلق أي عرض من إيران لتمديد اتفاقية الرقابة الفنية المؤقتة، وأعرب رافائيل غروسي عن مخاوفه من أن تقوم إيران بإزالة المعلومات المسجلة في مواقعها النووية منذ فبراير الماضي في حال لم يتم تجديدُ اتفاقية الرقابة بحلول الرابع والعشرين من يونيو.
وفي هذا الإطار، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي نتائج الانتخابات الإيرانية ومفاوضات فيينا الأسبوع المقبل.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر اوروبية في فيينا الخميس، أن المفاوضات مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية.
وقالت المصادر إن الجولة ستختتم خلال بضعة أيام وستعود الوفود إلى دولها.
المصادر قالت أيضا، إنه ليس هناك ضغوطات للتوصل لاتفاق قبل 24 يونيو تاريخ انتهاء التوافق التقني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، لأن الإيرانيين أبدوا استعدادهم لتمديد الاتفاق.
وأكدت المصادر أن الاتفاق سيتم الإعلان عنه قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية وقبل تسليمها السلطة.
 

مسؤول أمريكي أمريكا اجتماعات فيينا إدارة بايدن إيران

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كتائب الحنجورى

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