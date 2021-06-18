الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 730 مواطنًا في قافلة طبية بقرية اللابشيط بالمحلة

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية اللابشيط

نظمت مديرية الصحة بالغربية، قافلة طبية بقرية «اللابشيط» التابعة لمركز المحلة، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية فى بيان اليوم، إن القافلة ضمت تخصصات «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والجراحة والنساء وتنظيم الأسرة والأسنان»، إلى جانب التحاليل الطبية والأشعة، مشيرًا إلى صرف العلاج بالمجان حيث شاهدت إقبالا كبير من أهالى القرية في حضور استاذ وليد أسماعيل وأستاذ أحمد دومة إدارة القوافل بالوزارة  والنائب عمرو السعيد فهمي الذي أشاد بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي القرية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل أن القافلة وقعت الكشف الطبي، على أنه قد تم الكشف في اليوم الاول 730
" حالة إلى جانب تدشين ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والدفع بفرقة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

صحة الغربية :ضبط ٥٣ صنف أدوية بكميات ٥٤١٥ وحده مختلفه الانواع غير صالحة للاستهلاك الادامي

شنت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالغربية حملة مشتركة مع إدارة التموين لضبط سوق الدواء واسفرت الحمله عن ضبط  أدويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثانى طنطا  بعدد ٥٣ صنف بكميات ٥٤١٥ وحده مختلفه الانواع غير صالحة للاستهلاك الادامي وقدرت القيمه الإجمالية للمضبوطات بحوالى  مائه وخمسه وخمسون الف جنيه تقريبا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه

جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتوره هاله زايد و  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه وتعليمات هيئه الرقابه الاداريه وهيئه الدواء المصريه  بتكثيف الحملات التفتيشيه على الاماكن الغير مرخصة .

فقد وجة الدكتور عبد الناصر حميدة وحسب وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة التفتيش علي الصيدليات بالتنسيق مع مديريه التموين بالغربيه برئاسه المهندس محمد ابوهاشم لشن  لحمله مشتركه اليوم الخميس ١٧ / ٦ /  برئاسة الدكتور خالد اصيل  و د.منى شبل مدير التفتيش الصيدلى ومفتشوا الصيدليات د.محمد السباعى و د.هيثم غرابه و د.منير منير ويرافقهم د.مصطفى قوزع الصيدلى بجهة الاداره وذلك بالاشتراك مع مفتشوا التموين ا.السيد الحواله وا.محمد الخولى و ا.محمد فاروق ، تم ضبط  ادويه مهربه وغير مسجله بمحل غير مرخص لبيع وخزن الادويه بدائره قسم ثانى طنطا

فحص كارفور مواطن قافلة طبية بقرية اللابشيط بالمحلة ضمن مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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