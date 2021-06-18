ضبط 45 شيشة وخمور وسلاح أبيض في حملات بشواطئ الإسكندرية

واصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، الحملات على الشواطئ للقضاء على السلوكيات السيئة وإعادة الانضباط.

وأسفرت الحملات عن مصادرة ٤٥ شيشة والعديد من زجاجات وعبوات المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى مشروب كحولي معبأ بعبوة أحد المشروبات الغازية، كما تم مصادرة سلاح أبيض من أحد الشباب، و٤ من مواقد الغاز (البوتاجاز).

كما تم مصادرة عدد من الطائرات الورقية لما تمثل خطورة على حياه المواطنين ووقف عدد من المناوشات، وتم تسليم البعض للشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم رصد هذه المخالفات في شواطئ (البوريڤاچ الشرقي، إيناس حقي، أبو هيف المميز، الفنار، ستانلي، ميامي المميز، السرايا العام، جليم العام، اسحاق حلمي، جزيرة الدهب، العصافرة، الإسكندر، أبو يوسف،

السلام 2 المميز، فريسكا المميز).

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين من رواد الشواطئ من اصطحاب الشيشة للشواطئ وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، كما حذرت مستأجري الشواطئ من السماح للمواطنين بدخول الشواطئ وبحوزتهم شيشة، وفي حالة المخالفة سيتم فرض غرامات مالية وقد تصل الي فسخ التعاقد ومصادرة مبلغ التأمين.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بأن لن تسمح بعودة التسيب والإهمال، وأن شواطئ الإسكندرية ستعود لتتبوأ مكانتها فى الصدارة.