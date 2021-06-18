نساء في حياة عمرو دياب.. شائعات حب جديد في حياة الهضبة

انتشر نبأ ارتباط الفنان عمرو دياب بقصة حب جديدة مع مصورة بمجلة «فوج» تدعى دينا ضياء وتعيش في أسبانيا.

وحسبما نشرت الصحف أن دينا ضياء تصاحب «الهضبة» في رحلاته الأخيرة خاصة دبي.

وظهرت دينا ضياء رفقة عمرو دياب في مارس الماضي لعام 2021 بمدينة الجونة، وحسبما صرحت مصادر مقربة منهما، أن عمرو دياب ينوي اصطحابها في رحلة إلى اليونان لإحياء حفلة غنائية، ولم يخرج نفي أو تأكيد من الجانبين، خلال الفترات السابقة.

وكان الفنان عمرو دياب قد انفصل عن الفنانة دينا الشربيني، بعد علاقة عاطفية جمعتهما لمدة ثلاث سنوات، وظهرت دينا الشربيني في أغنيات مصورة لعمرو دياب مثل كليب «أماكن السهر- برج الحوت - زي ما أنت»، بجانب ظهورها الدائم في الحفلات الخاصة.

وتباينت الآراء والتكهنات حول سبب انفصالهما وغالبها دار حول طلب الفنانة دينا الشربيني توثيق عقد الزواج بينهما، من العرفي إلى الرسمي، بالإضافة إلى رغبتها في الإنجاب، وهو ما لاقى رفضًا تامًا من جانب عمرو دياب.

وتداولت أقاويل أخرى، حول خلافات بينهما تسببت فيها الغيرة من جانب الأولى، فقد حدث خلاف بينهما في الساحل الشمالي بعدما التقط صورًا مع بعض الفتيات بشكل أثار غضبها وغيرتها، وتكررت الأزمة بمدينة الجونة رفضت على إثرها أن ترافقه في حفل زفاف ابن شقيقة طارق العريان.

شائعات

بعد انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، تداولت بعض الشائعات حول ارتباطه ببعض الفتيات، إذ تكهن الجمهور بأنه على علاقة عاطفية بالمصورة إنجي كيوان، بعدما نشرت صورهما معًا على الحسابات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي لعمرو ديابـ لكن المصادر أكدت أنها متزوجة، والصور تخص تصوير إعلان تسويقي لعطر عمرو دياب.

كما تتكرر شائعة ارتباط الفنان عمرو دياب بمديرة أعماله هدى الناظر، وانتشرت شائعة زواجهما خلال الفترات السابقة، في تجاهل من الطرفين عن الرد سواء بالنفي أو بالإيجاب.

وخرجت هدى الناظر عام 2013 لتنفى شائعة ارتباط الفنان عمرو دياب بموديل إيطالية، وكان سبب النفي، أن الشائعة تسببت في خلافات بين عمرو وزوجته زينة عاشور.

تجارب سابقة

التقت الفنانة شيرين رضا في فترة تصوير الإعلانات مع الفنان عمرو دياب، ومرت السنوات، سافرت للدراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفور عودتها كان "دياب" قد توطدت صداقته بأصدقاء "رضا"، فتوطدت فيها علاقة عاطفية، وتمت الخطبة.

شاركت الفنانة شيرين رضا مع الفنان عمرو دياب في تصوير كليب أغنية "ما تخافيش" في منزل عائلتها، قالت عن كواليس التصوير "كان عندنا البيت، لم يتم تجهيزه، وكان طرازه وقتها لا يزال حديثًا في تلك الفترة، وما إن رآه عمرو دياب، انبهر به وطلب تصوير الأغنية فيه، وطلب مني المشاركة في الكليب، مجرد أن أحرك شعري فقط". حسب حوارها في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة "دي إم سي".

وكان كليب أغنية "ما تخافيش" لـ"الهضبة" هو الأول الذي ظهرت فيه "رضا"، لكن لصداقتها مع ابنة الفنانة وردة، ساعدت في أن يطلب مخرج كليب أغنية للفنانة الراحلة ظهور "رضا" في كليب أغنية "فين أيامك" عام 1997.

وحكى "دياب" في حوار تلفزيوني آخر مع الإعلامي مفيد فوزي، عن تجربته مع "رضا"، واختصر التجربة، قائلًا: "قسمة ونصيب، تزوجتها قسمة ونصيب، وطلقتها قسمة ونصيب، وأنا لم أخطئ، وهي لم تخطئ، وبنتي لم تخطئ، واعتقد أن سر الطلاق هو أن لا يكون للبيت قائدين، لذا فضلت أن أكون بمفردي".

بعدما انفصلا، ارتبط الفنان عمرو دياب بزينة عاشور، سعودية الجنسية، بعدما التقيا في حفل غنائي في أوربا، وأثمرت زواجهما عن ثلاثة أبناء "جنى" و "كنزي" و "عبد الله"، ولم يخرج أي منهما إلى الوقت لحالي، للحديث عن علاقتهما.