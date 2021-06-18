بتكلفة 31 مليار جنيه سنويا.. «التأمينات» تصرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعدادها لصرف معاشات يوليو فى الأول من الشهر المقبل بالزيادة الجديدة التي تبلغ 13% بنسبة تكلفة سنوية 31 مليار جنيه، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات وفقا لمتوسط معدلات التضخم.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه، وذلك قبل الزيادة.

وأعلنت هيئة التأمين الاجتماعي أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت بوضع خطة طموحة لدمجهم في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة".

وأوضحت القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين، برئاسة اللواء جمال عوض، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.