الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«ميلدر»: «نايا الغابة لها ألف عين» يتناول التكنولوجيا وصلتها بالحيوان والإنسان

ندوة فيلم نايابة
ندوة فيلم "نايابة لها ألف عين”

أقيمت ضمن فعاليات في اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ ٢٢ ندوة بعنوان “نايا الغابة لها  ألف عين” وأدار الندوة الناقدة ناهد نصر، وذلك بحضور عدد من النقاد والمثقفين وبعض صانعي الأفلام.

 

ومن جانبة قال المخرج الهولندي ”Sebastian milder أنه استعان ببعض اللقطات الحية من كاميرات المراقبة، والهدف الأساسي من اختيار الفكرة طرح سؤال: هل التكنولوجيا من المحتمل أن تكون وسيط بين الإنسان والحيوانات.

 

وأكد مخرج الفيلم أنه لا يوجد من هذا العمل جزء آخر والهدف الأساسي من تصوير الفيلم تسليط الضوء علي الحيوانات البرية التي اختفت بسبب وجود الإنسان.
 

وأوضح المخرج أثناء الندوة التي أقيمت في قصر الثقافة أنه حصل على ٢٠٠ ساعة من كاميرات المراقبة، مضيفا أنه استعان ببعض الأشخاص كنوع من أنواع الدراما.

 

وسأل أحد الحاضرين: هل كان مخططا أن تظهر حيوانات أخرى بجانب الذئب؟ وجاء رد سبستيان ميلدر: “في الحقيقة لا ولكن جاء هذا أثناء المونتاج”.


واختتم حديثة قائلا: هل من حقنا أن نراقب ؟


ناقش الفيلم فكرة التطور التكنولوجيا التي أصبحت تراقب كل شيء وتحمي الحيوانات من وجود الإنسان.


يذكر أن مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى" عصام زكريا ".

 

وتقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان هذا العام.

 

ويعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة  أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصصت في الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية، وذلك منذ أن بدأت أولى دوراته في عام 1991 . ظ

ندوة فيلم
ندوة فيلم "نايابة لها ألف عين”
ندوة فيلم
ندوة فيلم "نايابة لها ألف عين”
ندوة فيلم
ندوة فيلم "نايابة لها ألف عين”
ندوة فيلم
ندوة فيلم "نايابة لها ألف عين”
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IMG-20210618-WA0006
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المركز القومي للسينما التطور التكنولوجي الوقائية والاحترازية مهرجان الاسماعيلية الدولي السيناريست محمد الباسوسي محمد الباسوسي القومي للسينما تطور التكنولوجيا مهرجان الإسماعيلية عصام زكريا الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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