كارين بونوتشي موديل كليب «ثابت»: محمد رمضان يمتلك إمكانيات رائعة

خطفت الموديل الإيطالية كارين بونوتشي karin bonucci بطلة كليب “ثابت” الأنظار إليها وبقوة، وذلك بعد طرح الكليب على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والذي يقدمه النجم محمد رمضان، وهو ما دفع الجمهور أيضاً يتسائل عن الموديل التي ظهرت في الكليب خاصة انها امتلكت حضوراً كبيراً وأداءاً مختلفاً، وهو ما دفع "الدستور"، لأن تتحدث معها عن تلك المشاركة والتي كشفت فيها عن تفاصيل بدايتها حتي لقاء محمد رمضان في اغنية "ثابت".

قالت كارين بونوتشي karin bonucci في تصريحات لـ"الدستور" : "انا عمري 24 سنة. ولدت في إيطاليا وتحديدا روما ووحصلت علي دبلوم من أكاديمية المسرح، أما ترشيحي في كليب ثابت للفنان محمد رمضان فقد حضرت جلسة تصوير مع فتيات أخريات؛ كما يفعلون مع كل عمل فني ووقع الاختيار علي وهو ما أسعدني جداً".

كارين

وأضافت كارين بونوتشي karin bonucci قائلة : "أنا في القاهرة منذ عامين، وأنا أحب ذلك لذا أعتقد أنني سأبقى هنا أكثر، وهذه هي المرة الأولى التي أتعاون فيها مع شركة مصرية وعربية ضخمة ومغني وممثل مثل محمد رمضان، وهو شاب لديه الكثير من الإمكانيات الرائعة، وشخصية فريدة من نوعها، لقد وجدته مركّزًا ومضحكًا في نفس الوقت، يعلم ما يريد ويفعل ما يلزم للوصول إليه إنه يقوم بعمل رائع، محمد رمضان كان معي ودودًا ومتواضعًا جدًا، ويجب أن أقول أنه شخص لطيف، جداً".

وتابعت قائلة : "لم أقم بزيارة مصر قبل أن أقيم فيها، وقمنا بتصوير كليب ثابت لمدة 12 ساعة تقريبًا وقد خرج بشكل جيد للغاية".

كارين

وأشارت : "أعرف الكثير عن الفن المصري، هذا البلد بلد التاريخ، ومصر لها أسلوبها الخاص أنا إيطالية واعرف الكثير عن مصر مثل أي شخص في العالم، واكتشفت في مصر شغف الحياة والابتسامة التي اراها في شوارع مصر خاصة عندما ترى طفلا يوقف سيارتك في منتصف الطريق ليبيع لك زهرة واكتشفت هنا حياة أفضل".

وكشفت قائلة : "هناك أسماء من المشاهير العرب الذين أعرفهم شخصيًا مثل المطرب محمود العسيلي وزوجته أمينة، كما سمعت وأعرف المطرب عمرو دياب واستمتع بأغانيه، وأنا بشكل كبير أعشق الموسيقي العربية المزاجية".

وكان النجم محمد رمضان، قد تصدر تريند يوتيوب في مصر بعد ساعات قليلة من طرح أغنيته الجديدة كليب “ثابت” عبر قناته على يوتيوب.