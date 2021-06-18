نيجيريا.. مصرع 5 وإصابة 13 جراء انفجار صهريج وقود في لاجوس

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية، اليوم الجمعة، عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، إثر انفجار صهريج وقود واندلاع النار به في لاجوس كبرى مدن البلاد.

وأوضحت الوكالة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن "الحادث وقع الخميس، في طريق بمنطقة أكيغا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا".

وقال مدير الوكالة في لاجوس، يمي اوكي-اوسانيانتولو: "تأكد مقتل 5 أشخاص بالحادث، إذ انتشلت جثث 3 منهم من موقع الحادث، فيما توفي اثنان في المستشفى".

وأشار إلى "إصابة 13 شخصا، وتضرر 22 مركبة وبعض المباني بالجوار".

من جهته، أكد المسؤول في وكالة الطوارئ إبراهيم فارينلوي، أن "الحادث نتج عن تسرب الوقود من الصهريج".

ولقي 12 شخصا مصرعهم ودمرت عشرات المنازل في أبريل الماضي، عقب انقلاب شاحنة صهريج، واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي وسط البلاد.

وفي الأسبوع الأخير من يناير الماضي، لقي 30 شخصا على الأقل حتفهم جراء حادث انفجار صهريج لنقل الغاز بجنوب شرق نيجيريا.

وبحسب ما أفادت صحيفة The Nation المحلية، حينها، فأن الحادث وقع بمحطة للغاز في مدينة أغبور جراء تسرب للغاز من خرطوم توزيع الوقود.

وقال شهود عيان، أن الانفجار الهائل تسبب بنشوب حريق طال أكثر من 30 منزلا في محيط المحطة، وأن غالبية الضحايا لقوا حتفهم في بيوتهم، مشيرين إلى أن من بين الضحايا عائلات كاملة مع أطفالهم.

وقال مصدر في مستشفى أغبور وقتها، إن 17 شخصا نقلوا إلى المستشفى وأن غالبيتهم مصابون بحروق من الدرجة الثالثة.