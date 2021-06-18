الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات برابط مباشر

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات وخطوات الحصول عليها من رابط مباشر تابع لوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم فى كل المحافظات.

ويبحث طلاب الشهادة الإعدادية فيما يقرب من ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية، عن مواعيد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وروابط الحصول على النتيجة خاصة بعد ظهورها في ٩ محافظات الأسبوع الماضي وهم (القاهرة والإسكندرية والجيزة والسويس وجنوب سيناء وإسماعيلية وأسوان وبني سويف وكفر الشيخ).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 فى المحافظات

ونستعرض لكم فى هذا التقرير روابط الحصول على نتيجة كل محافظة بعد اعتمادها من المحافظ.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات إلتي ظهرت فيها النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القاهرة (ظهرت)

يمكن  الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي (من هنا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الجيزة (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2020-2021،عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة السويس (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس حصريًا على موقع جريدة الدستور (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسماعيلية (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافطة الإسماعلية من خلال رابط  مديرية التربية والتعليم بالإسماعلية (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسوان (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافطة أسوان من خلال رابط  مديرية التربية والتعليم بأسوان (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافطة جنوب سيناء من خلال رابط  مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة بني سويف (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بني سويف حصريًا على موقع جريدة الدستور (من هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة كفر الشيخ (ظهرت)

يمكن الحصول على نتيحة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ حصريًا على موقع جريدة الدستور (من هنا).

ويمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال كتابة رقم الجلوس فقط والضغط على استعلام، ستظهر حالة نجاح الطلاب بدرجته في كل مادة ومجموعه الكلية.

وسوف نقوم بنشر الرابط المنتظر ظهور النتيجة عليه فى باقى المحافظات التى لم تظهر فيها النتيجة حتى الأن فى الجدول التالي.

محافظات لم تظهر فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 حتي الآن

  1. القليوبية
  2. المنوفية
  3. كفر الشيخ
  4. قنا
  5. سوهاج
  6. اسيوط
  7. الفيوم
  8. شمال سيناء
  9. الشرقية
  10. مطروح
  11. الدقهليه
  12. بورسعيد
  13. الغربية
  14. المنيا
  15. الوادي الجديد
  16. البحيرة
  17. البحر الأحمر


موعد تقديم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ، تقديم طلب تظلم من النتيجة، بعد ظهورها رسميا بالمدارس ولمدة اسبوعين وذلك من خلال الادارات التعليمية التابعين لها .

وعلى ان يقوم الطالب بالاطلاع علي صورة من كراسته ، ويقوم بتدوين ملاحظاته على ان تظهر النتيجة بعد ايام.

يهمك أيضًا.. روابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات

ومن المقرر ان تعلن المديريات التعليمية في جميع المحافظات ، عن تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة والفنية ، بعد اعلان النتيجة باسبوعين ، على ان يتم التقديم في بداية يوليو المقبل في جميع المدارس الثانوي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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