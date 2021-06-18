الخميس.. محمد عفيفي يناقش «الإخوان في ملفات البوليس السري» لشريف عارف

يشارك الكاتب والمؤرخ الكبير د. محمد عفيفي استاذ التاريخ الحديث والمعاصر مناقشة حفل وتوقيع كتاب "الإخوان في ملفات البوليس السياسي" للكاتب شريف عارف والذي جاء بمقدمة الكاتب الكبير الراحل الأستاذ / وحيد حامد.

يأتي ذلك بمشاركة نجوم الفكر والفن ورجال السياسة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء الخميس ٢٤ يونيو بمقر مكتبة مصر العامة ش جمال حمدان بالجيزة -بجوار السفارة السعودية (الكورنيش).

يذكر أن كتاب "الإخوان في ملفات البوليس السري" هو الكتاب الوحيد الذي قدم له الكاتب الكبير الراحل ويتضمن فى طبعته الجديدة، مفاجآت ووثائق تنشر لأول مرة حول جرائم الإخوان وتنظيمها الخاص، ومنها وثائق حول ضلوع الجماعة في حريق القاهرة عام 1952، وأوهام الخلافة ومشروع "الدولة الإسلامية الكبرى".

وقال الكاتب والسيناريست المبدع الراحل وحيد حامد في مقدمة الكتاب: “هدف الجماعة هو سياسي في المقام الأول.. وهذا الهدف السياسي يتمثل فى إقامة دولة الإخوان ذات الأهداف غير الوطنية، والتى تدفع بسفينة الوطن إلى مناطق الغرق الأكيد.. وعليه يكون هذا الكتاب من الأهمية بقدر ما يحويه من وثائق، تكشف زيف المشروع الإخوانى سواء في القضايا الكبيرة أو الصغيرة”.

وأضاف أن جماعة الإخوان منظومة مرتبة ترتيباً جيداً، وهى محكمة البناء بقدر كبير من الحرفية المستوحاة من فكر طائفة الحشاشين المتوحش وغلاة الشيعة الباطنية. وبالتالى فهى تتقدم في طريقها – اذا تقدمت – بالتآمر والخديعة وقلب الحقائق ..جماعة كانت مع الملك في الوقت الذي كانت فيه غالبية الشعب المصري ضد الملك.. ولا أحد ينسى عندما هتف الشعب المصري ( الشعب مع النحاس) خرج الإخوان يهتفون ( الله مع الملك) وأستغفر الله العظيم كأن المولى عز وجل يأتمر بأمرهم.

جدير بالاشارة أن الكاتب شريف عارف هو كاتب صحفي، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .