الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تستأنف الرحلات الجوية 28 يونيو مع عدد من الدول

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية اعتبارًا من 28 يونيو الجاري مع عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وإيطاليا وقبرص.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا: في تصريح أوردته وكالة أنباء روسية، اليوم الجمعة: "خلال المناقشة في اجتماع مع مقر مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ عدد من القرارات لفتح الروابط الجوية مع بعض الدول اعتبارًا من 28 يونيو 2021".

وأضافت أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية بشكل منتظم مع قيود على عدد الرحلات مع الولايات المتحدة (موسكو- واشنطن، وموسكو- نيويورك)، مملكة بلجيكا عن طريق (موسكو- بروكسل)".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح استئناف الاتصالات الجوية مع بلغاريا على طول طريق (موسكو- صوفيا، موسكو- فارنا، موسكو- بورجاس)، وكذلك مع هذه المدن البلغارية والمطارات الروسية الفردية ذات الأهمية الدولية".

وأشارت إلى أنه تقرر استئناف الرحلات الجوية مع الأردن على طريق (موسكو- عمان، وموسكو- العقبة)، ومع أيرلندا على طريق (موسكو- دبلن).

كما أشارت إلى أنه تم اقتراح استئناف الحركة الجوية المنتظمة على أساس متبادل مع إيطاليا على طريق (موسكو- روما، موسكو- ميلان، موسكو- البندقية، موسكو- نابولي)، ومع جمهورية قبرص على طريق (موسكو- لارنكا، وموسكو- بافوس)".

عدد متلقي لقاحات كورونا حول العالم

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز بأنه جرى إعطاء 52ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل للتطعيم عالميا بـ1ر36 مليون جرعة في اليوم على أساس ما يتم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 4ر177 مليون إصابة، بالإضافة إلى 84ر3 مليون وفاة ذات صلة بالفيروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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