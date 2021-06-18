نائبة وزير الثقافة الروسى تشيد بمقتنيات متحف الحضارة المصرية فى الفسطاط

أعربت نائبة وزير الثقافة الروسي أولجا ياريلوفا عن إعجابها الشديد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وأسلوب العرض المتميز، مشيدة بطريقة عرض المومياوات الملكية.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الجمعة، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث تفقدت مبنى الاستقبال وأقسام المتحف المختلفة وقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، وما تحتويه من كنوز وقطع أثرية فريدة تؤرخ الحضارة المصرية في أزهى عصورها.

وقالت أولجا إن مصر بلد عظيم وعادت لمكانتها العالمية ليس باقتصادها الذي شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، ولكن أيضًا بثقافتها وحضارتها التاريخية، مؤكدة أن مصر بلد الأمن والأمان، والدليل على ذلك وجود عدد كبير من السفراء والسائحين والشخصيات البارزة جاءوا؛ لزيارة متحف الحضارة، والذى يعد واحدًا من أهم وأشهر المتاحف على مستوى العالم.

وأشارت إلى الأهمية التاريخية والجغرافية للمتحف مما سيجعله من أهم الأمور والأعمال في إطار التعاون المصري الروسي لاستعادة السياحة الروسية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة متحف الحضارة الدكتور أحمد فاروق غنيم، في تصريح اليوم، ضرورة تحقيق ميزة الشمول والانتشار للمتحف القومي للحضارة المصرية وتعريف المجتمع الدولي والمحلي بمقومات المتحف ورسالته التثقيفية والتنويرية.