محمد الباز يكتب: شفرة 30 يونيو «9».. 100 حكاية من قلب ثورة المصريين على الجماعة الإرهابية

الحكاية «38» كشف سياسى.. الجماعة الإرهابية خططت لإصدار الإعلان الدستورى منذ يوليو 2012

لم يكن الإعلان الدستورى الذى أعلن مواده ياسر على يوم ٢١ نوفمبر ٢٠١٢ وليد اللحظة، ولا رد فعل على أحداث بعينها، ولكن الجماعة كانت قد خططت له منذ البداية، فى محاولة منها لمواجهة الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب.

سأعود بكم إلى يوم الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٢.

فى هذا اليوم، الذى لم يفصله عن تولى محمد مرسى أكثر من أسبوعين، كان حازم صلاح أبوإسماعيل قد دعا إلى مليونية ضد الإعلان الدستورى المكمل.

حرّض حازم على هذه المليونية حتى يسحب المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل، وكان تبريره فى ذلك، أنه يريد أن يمارس محمد مرسى صلاحياته الكاملة.

دخل حزب الحرية والعدالة على خط مليونية حازم أبوإسماعيل، قرر الحزب أن يشارك فيها، وأعلن أن أهم مطالبه ستكون إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، ورفض تسييس القضاء، وتأييد قرار محمد مرسى بعودة البرلمان، ورفض حكم المحكمة الدستورية.

لم يكن حازم أبوإسماعيل هو الحليف الوحيد الذى أطل برأسه على مشهد هذه المليونية الأولى التى دعا إليها أنصار مرسى، فقد تضامنت الجبهة السلفية مع مطالب الإخوان، وقالت عبر متحدثها الإعلامى خالد سعيد ما هو أكثر من التضامن.

قال: لن نترك أى فعالية لتأييد محمد مرسى دون أن نشارك فيها.

وهو نفس ما فعله أيضًا حزب الفضيلة السلفى الذى حشد أنصاره للمشاركة فى المليونية.

ولم يكن عبدالمنعم أبوالفتوح بعيدًا عن دعم مرسى، فقد اعتبر أن الإعلان الدستورى المكمل كسر لدولة القانون، فى إشارة إلى دفع مؤيديه ليقفوا ضد المجلس العسكرى.

فى اليوم التالى لهذه المليونية السبت ١٤ يوليو ٢٠١٢ عقد مكتب إرشاد الجماعة اجتماعًا كان عنوانه الأساسى هو دراسة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإصدار إعلان دستورى جديد.

بعد هذا الاجتماع توالت تصريحات قيادات الجماعة، التى كشفت عن أن محمد مرسى ناقش بالفعل مع عدد من القوى السياسية وقيادات بالجماعة فكرة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وكشفت أيضًا عن أن مكتب الإرشاد بدأ بالفعل فى تدشين حملة تمهد لإلغاء الإعلان وإصدار إعلان جديد، وهى الحملة التى كان جانب منها إعلاميًا وجانب منها حركيًا على الأرض.

لم يكن ما خرج من اجتماع مكتب الإرشاد صحيحًا، لكنه كان كاشفًا لوضعية محمد مرسى الذى كان يتم ترتيب كل شىء له، فعندما عقد المكتب اجتماعه لم يكن مرسى قد ناقش الأمر مع أحد، يفسر هذا أنه فى يوم الخميس ١٩ يوليو استقبل عددًا من رجال القانون والقضاة الحاليين والسابقين لاستطلاع آرائهم فى الوضع الدستورى ومدى إمكانية إصدار إعلان دستورى مكمل، وكيفية التصرف إذا ما صدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية.

لم تستقر قائمة القضاة والقانونيين الذين حضروا الاجتماع على رأى واحد.

كانت القائمة تضم المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد مكى والدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، والمحامى الإخوانى محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وكان موجودًا بالطبع المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية.

ورغم أن العدد الأكبر من بين أعضاء قائمة اللقاء مع محمد مرسى كانوا يميلون إليه سياسيًا وعقائديًا، إلا أنهم اختلفوا، فدفعه بعضهم إلى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل على الفور، كان مع هؤلاء مستشاره القانونى داعمًا ودافعًا، وحذره بعضهم من مجرد الإقدام على هذه الخطوة التى لن تكون فى صفه أبدًا.

كانت الجماعة قد أعدت إعلانًا دستوريًا بديلًا بالفعل، وكانت تستعد لإعلانه، لكن يبدو أن الأحداث التى توالت عاصفة، لم تمكنها من ذلك، فتأخر الإعلان عن الإعلان الدستورى إلى نوفمبر.

الحكاية «39» الإعلان الدستوى صدر دون معرفة نائب مرسى ووزير عدله

كان قرار إصدار الإعلان الدستورى الذى كان نكبة كاملة على جماعة الإخوان ورئيسها خالصًا لمكتب الإرشاد، لم تتم فيه استشارة أحد.

ففى زحمة الأحداث كان أن تحدث المستشار هشام رءوف، مساعد وزير العدل الأسبق، إلى إحدى القنوات التليفزيونية، كان يتناول الإعلان الدستورى من الناحية القانونية، وهل يتفق مع الدستور أم يتغول عليه؟

لكنه على هامش تفنيده القانونى لما جاء فى الإعلان الدستورى ألقى بما يشبه القنبلة، فقد قال إن نائب الرئيس، المستشار محمود مكى، ووزير العدل، أحمد مكى، لم تتم استشارتهما فى مضمون هذا الإعلان.

كانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى تجاهل الأخوين مكى تمامًا، فلم يرجع لهما مرسى لمراجعة البيان، لا باعتبارهما مسئولين فى الدولة، ولا باعتبارهما فقيهين فى القانون، ولا حتى باعتبارهما من المقربين للجماعة.. بما أشار وقتها إلى أنهما مجرد ديكور، ولا أكثر من ذلك.

مرت الأيام دون أن يصرح أو يلمح أى من الأخوين مكى بعكس ما قاله المستشار هشام رءوف، بما يعنى أن كلامه كان صحيحًا تمامًا، فلو أن فيه شبهة خطأ كنا عرفنا ذلك، إن لم يكن بشكل علنى، فعلى الأقل من خلال قربنا من كواليس الحياة السياسية فى مصر، لكن شيئًا من هذا لم يحدث أبدًا.

الحكاية «40» الحاكم بأمره.. كيف أفقد الإعلان الدستورى مرسى شرعيته كرئيس؟

كان الاضطراب هو سيد الموقف بعد إصدار الإخوان الإعلان الدستورى المستبد الديكتاتورى، وبدأ البحث عن تفسيرات تتجاوز ما هو قانونى إلى ما هو سياسى فى هذا الإعلان.

بعد أيام قليلة، وتحديدًا فى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢، تحدثت تهانى الجبالى، التى كانت وقتها نائبًا للمحكمة الدستورية العليا.

قالت: تأسيسًا على هذا البيان فإن مرسى فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، لأن هذا البيان انقلاب على كل مكتسبات ثورة ٢٥ يناير، ولأنه إنشاء لدولة الحاكم بأمره، ويمثل خطرًا على مدنية الدولة.

فصّلت تهانى ما أجملته.

قالت: نحن أمام صورة من صور الانقلاب على الشرعية، وهدم لدولة القانون، فهذا الإعلان يخالف الإعلان العالمى للقضاء، الذى ينص على استقلال القضاء وعدم جواز تحصين أى قرار أو قانون من رقابة القضاء.

كشفت تهانى تهافت الجماعة ورئيسها عندما قالت إن الإعلانات الدستورية تصدر أثناء الثورات لمواجهة حالة الفراغ الدستورى فى الدولة، بينما نحن بصدد شرعية دستورية وليست شرعية ثورية، وهذه الشرعية الدستورية هى التى أتت بالدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية من خلال انتخابات ديمقراطية، ولم يأت من خلال مظاهرات الميادين أو انقلاب على السلطة، وبالتالى فليس من حقه إصدار إعلان دستورى.

بَنت تهانى الجبالى على ذلك أن محمد مرسى فقد شرعيته كرئيس للجمهورية، فما فعله يخالف كل القوانين والدساتير والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن استقلال القضاء، وإصرار رئيس الجمهورية على هذا الإعلان شىء خطير من شأنه هدم الدولة المصرية بكل كياناتها.

تهانى رأت كذلك أن هذا الإعلان يمثل تهديدًا علنيًا لمدنية الدولة، ورِدة على طريق الديمقراطية التى نادت بها ثورة يناير، فقد أحدث انقسامًا بين قوى الشعب المصرى، تيار الإسلام السياسى، ممثلًا فى جماعة الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية، يؤيده، بينما ترفضه القوى الثورية والمدنية، لما يتضمنه من تكريس كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية وانتهاك للحقوق والحريات وحق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، فوفقًا لهذا الإعلان لا يستطيع أى مواطن أن يطعن على قرارات رئيس الجمهورية.

وكأن تهانى الجبالى كانت تقرأ كف القدر، رأت وقتها أن الحل هو أن يقوم محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى على الفور منعًا لحالة الاستقطاب الحادة والموجودة بين طوائف الشعب، التى قد تنذر بحرب أهلية.

قالت أخيرًا: للأسف هناك محاولة لاستقطاب كل جبهة عددًا من المؤيدين، ويبقى السواد الأعظم من الشعب المصرى بعيدًا عن هذا، وكنت أتمنى أن تتحقق فكرة المصالحة الوطنية، بدلًا من العودة بنا إلى الوراء بقرارات رئيس الجمهورية المخالفة للقانون، التى تعد انقلابًا على كل مكتسبات ثورة ٢٥ يناير.

الحكاية «41» أستاذ سابق لمرسى من كاليفورنيا: أرجوك أريد مصر أمة واحدة غير ممزقة أو منقسمة

لم يلتفت محمد مرسى إلى الغضب الذى عم الجميع بسبب الإعلان الدستورى.

ولم تلتفت جماعته إلى أنهم ورطوا أنفسهم أمام شعب يكره الاستبداد، ويكره أكثر أن يستغفله أحد.

فى أرشيف محمد مرسى رسالة مهمة جاءته من الدكتور فرغلى عبدالرحمن، أستاذ الهندسة بجامعة كاليفورنيا، وهو نفسه الذى كان أستاذًا لمرسى عندما كان يدرس هناك.

الرسالة معبرة جدًا عما كان يجرى، وهذا هو نصها:

«إلى تلميذى السابق محمد مرسى، أنا لا أدرى هل ما زلت تذكرنى أم لا؟

أنا أذكرك لأنك كنت أول طالب يأتى من كلية الهندسة جامعة القاهرة، إلى جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس أنجلوس، ويبدأ دراسته العليا فى قسم هندسة المواد.

أنا أذكرك لأنك مررت على مكتبى فور حضورك، لتقدم نفسك لى، وعرفت منك أنك خريج قسم الفلزات.

وأنا أذكرك لأنك درست رسالة الدكتوراه مع الأستاذ كروجر الذى كان مكتبه بجوار مكتبى، والذى كان يأخذ رأيى فى بعض أجزاء رسالتك.

وأنا أذكرك لأنك أخذت معى مقررين من مقررات الدراسات العليا فى خواص المواد، وكنت أحد ثلاثة طلاب مصريين فى هذا الوقت.

وأنا أذكرك، لأنك زرتنى فى منزلى فى غرب لوس أنجلوس عدة مرات فى مناسبات مختلفة، وكنت تتكلم وتضحك مع ابنتّى نهلة ونانسى.

أنا أذكرك لأنك خرجت معى ومع أسرتى لزيارة بعض الأماكن المشهورة فى جنوب كاليفورنيا.

أنا أذكرك وليس المهم أن تذكرنى، المهم كأستاذ سابق لك، وأستاذ ساهم فى تعليمك وحصولك على الدكتوراه من جامعة معروفة فى أمريكا، أوجه لك نداءً وأقدم لك رجاءً.

أوجه لك هذا النداء وأقدم لك الرجاء كمصرى يعيش فى أمريكا، ويعتز ويفخر بجذوره المصرية، أود أن أرى مصر أمة واحدة ليست منقسمة وليست ممزقة، أود أن أرى مصر دولة متقدمة ورائدة، أود أن أرى مصر مستقرة بلا مظاهرات بلا مليونيات التحرير وبلا مليونيات عابدين، أود أن أرى مصر تمشى إلى الأمام، اقتصادها بلا شروخ وشعبها بلا جروح، وأمنها بلا حروق، ومدارسها وجامعاتها بلا تدهور، وقادتها أمناء بلا تكبر.

للأسف الشديد ما حدث حديثًا، مهما كانت النية ومهما كان الغرض، مزّق مصر وأدى إلى نتائج سلبية تتصاعد درجتها كل يوم من سيئ إلى أسوأ، إنك كأول رئيس لمصر الديمقراطية لديك فرصة نادرة، أن تكون رئيسًا تذكره أجيال مصر القادمة بالعزة والاحترام ويذكره التاريخ بالمودة والخير.

التاريخ يضع فى صفحات العظماء الرؤساء الذين حافظوا على وحدة شعوبهم ولم يتمسكوا بقراراتهم، مهما كانت الدوافع التى أدت إلى إصدارها فى وجه معارضة قوية.

إننى أرى، وهذا رأيى كمصرى يحب مصر ويحب شعب مصر، أن تعيد النظر فى القرار الدستورى، وتعيد تشكيل جمعية تأسيسية الدستور، وتنصت إلى صوت الجماهير المعارضة المتطلعة إلى الحرية والعدالة والأمن والكرامة والعزة والاستقرار، إننى أدرك أنك كبشر لديك عزة النفس، وكرئيس تتملكك عظمة المنصب، ولكن عزة النفس وعظمة المنصب ليست حواجز وسدودًا تمنع الإنسان المخلص من إعادة النظر والتغلب على الإحساس كبشر.

إذا أعدت النظر فى قرارك الدستورى، واشتركت فى حوار صادق مثمر مع المعارضة، فأنت رئيس شجاع، الشجاعة ليست التمسك فى وجه عاصفة بقرار ليس له مبرر سوى حديثك الغامض الذى قلته فى التليفزيون، الشجاعة هنا هى المرونة وإعادة النظر فى قرار مزق الأمة وعطل المسيرة.. إذا أعدت تشكيل جمعية تأسيسية الدستور لتصبح ممثلة لطوائف الشعب، ويصبح أعضاؤها نخبة من حكماء وخبراء مصر، فأنت رئيس عادل، إذا لبيت صوت الجماهير المعارضة، واستمعت لهم واشتركت فى حوار معهم فأنت رئيس حكيم.

مع احترامى الشديد لك كرئيس جمهورية مصر، ومعزتى لك كطالب سابق، أود أن أقول لك إن المبرر لقرارك الدستورى الذى ذكرته فى حديثك التليفزيونى غامض وغير واضح، قلت إن هناك جهات تسعى إلى عرقلة المسيرة وإطالة المرحلة الانتقالية، أنا لا أدرى ما هى الحقيقة، إنك كرئيس عليك واجب بأن تصارح الشعب ولا تخفى عنه حقائق وتفاصيل تساعده على تفهم موقفك وتقدير الأمور، اتهامات غامضة لا تؤدى إلى حل أزمة قائمة، المصارحة أسرع طريق للمصالحة.

أخيرًا لا تضيّع الفرصة التى منحها لك الله والشعب المصرى لتكون رئيسًا لكل المصريين، أتمنى من كل قلبى أن تسمع كلمتى وتلبى رجائى كمصرى أولًا وأستاذ سابق لك ثانيًا، حفظ الله مصر من كل سوء».

أغلب الظن أن محمد مرسى لم يستمع إلى نصيحة أستاذه، ولم يهتم بها، وقد يكون قرأها ساخرًا، وألقاها فى سلة المهملات.. وكان هذا فى النهاية من حظنا.

الحكاية «42» «مليونية الشريعة والشرعية».. كلمة السر فى بداية حصار المحكمة الدستورية

تتابعت ردود الأفعال على إعلان محمد مرسى الدستورى.

ففى يوم الأحد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٢ عقدت نقابة الصحفيين جمعيتها العمومية، ليرفض جموع الصحفيين الإعلان الدستورى الذى أعلنه مرسى، ودعوا إلى إضراب عام وحجب الصحف إلى حين إسقاط الإعلان الدستورى، وهتف الصحفيون فى جمعيتهم: الشعب يريد إسقاط النقيب، وكان النقيب هو ممدوح الولى الذى أنكر كثيرًا أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان، وهو ما أثبته بالمستندات فى وقتها.

وأعلن متظاهرون أنهم سينظمون مليونية يوم الثلاثاء ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢، وقد حدث فعلًا، حيث احتشد مئات الآلاف من المواطنين فى ميادين القاهرة وأكثر من ١٤ محافظة فى مليونية شعارها «للثورة شعبٌ يحميها»، فى إشارة إلى رفض كل ما قاله محمد مرسى من أنه يريد أن يحمى الثورة بإعلانه الدستورى، ولذلك لم يهتف المتظاهرون فقط بسقوط الإعلان الدستورى، بل هتفوا بسقوط حكم المرشد وبالطبع تابعه محمد مرسى.

فى هذه المليونية بدأت القوى السياسية تتجمع فى مواجهة محمد مرسى، فقد تجمعت حشود من أعضاء نقابتى الصحفيين والمحامين، هذا غير أعضاء نادى القضاة، الذين تواجدوا جميعًا فى ميدان التحرير، ودخلوه فى مسيرات ثلاث لافتة للانتباه.

فى مواجهة هذا التجمع السياسى الكبير، حرص قيادات الإخوان على الظهور فى القنوات التى أصبحت ناطقة باسم الجماعة ومدافعة عن محمد مرسى وحده، وفى لقاءاتهم حرصوا على التأكيد أنه لا رجعة عن الإعلان الدستورى، فى ظاهرة هى أقرب إلى صم الآذان عن سماع هتافات الشعب ومطالبه.

فى الجمعة التالية، ٣٠ نوفمبر، اجتمع المتظاهرون مرة أخرى فى مليونية أطلقوا عليها «حلم الشهيد» وكان هدفها المعلن هو الدعوة لإسقاط الإعلان الدستورى، وفى هذا اليوم توافد عشرات الآلاف إلى ميدان التحرير، جاءوا فى مسيرات من مسجد الفتح برمسيس ومسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ومن دوران شبرا، كما خرجت مسيرة حاشدة من حزب الوفد، وفيها هتف المتظاهرون: «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«عيش حرية إسقاط التأسيسية».

كانت جماعة الإخوان قد علمت بتنظيم هذه المليونية، فدعت إلى مليونية موازية أطلقت عليها «مليونية الشرعية والشريعة» وحددت لها يوم السبت ١ ديسمبر ٢٠١٢.

صباح السبت توافد أنصار محمد مرسى من الإخوان والسلفيين والجهاديين إلى ميدان جامعة القاهرة وميدان النهضة، وبدأوا فى الهتاف لتأييد رئيسهم والمطالبة بالتمسك بالإعلان الدستورى، ولم يكتفوا بذلك، فبعد أن قضوا ليلتهم أمام الجامعة، توجهوا إلى مقر المحكمة الدستورية فى المعادى، صباح الأحد ٢ ديسمبر ٢٠١٢، وأعلنوا حصارها، خوفًا من حل مجلس الشورى، وهو ما جعل قضاة المحكمة الدستورية يعلقون جلساتهم إلى أجل غير مسمى.