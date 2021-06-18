الجزائر تسجل 379 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة العلمية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الجمعة، تسجيل 379 إصابة بفيروس "كورونا" و10 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 135 ألفًا و219 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3615 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 94 ألفًا و93 حالة، بعد شفاء 262 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 23 مصابًا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس "كورونا" في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحًا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 177.27 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات أربعة ملايين حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أظهر بيان حكومي، الجمعة، أن الهند سجلت 62480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد متلقي لقاحات كورونا حول العالم

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز بأنه جرى إعطاء 52ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل للتطعيم عالميا بـ 1ر36 مليون جرعة في اليوم على أساس ما يتم الإبلاغ عنه، ومتوسط سبعة أيام.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 4ر177 مليون إصابة، بالإضافة إلى 84ر3 مليون وفاة ذات صلة بالفيروس.