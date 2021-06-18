نائبة وزير الثقافة الروسية: موسكو والقاهرة لديهما إمكانيات للتفاعل الثقافى

أكدت نائبة وزير الثقافة الروسية، أولجا ياريلوفا، أن بلادها ومصر لديهما إمكانات كبيرة لتطوير التفاعل الثقافي، مضيفة: "مثل هذا العمل الواسع النطاق، وهو التعاون الإنساني عبر السنوات بين بلدينا -السُنة الموضوعية الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية- سيسمح بإرساء أساس قوي وضمان لديناميات إيجابية لتنمية العلاقات الروسية المصرية".



جاء ذلك في تصريحات لنائبة وزير الثقافة الروسية، اليوم الجمعة، خلال الاجتماع المشترك الافتتاحي للجنة التنظيمية المُنَسِّقة لبرنامج الأنشطة الموسع للعام الإنساني المصري – الروسي الذي يضم حوالي مائة حدث في مجال الثقافة والرياضة والتعليم والأدب والرياضة والتعليم نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وأضافت أن إرث العام الإنساني الروسي- المصري سيكون منصة انطلاق رائعة لتنفيذ أجرأ المبادرات الثنائية، مؤكدة أن مجال المتاحف والمكتبة هما أكثر المجالات الواعدة.



واقترحت المسئولة الروسية عقد حوار بين المكتبات الروسية المصرية، حيث سيتمكن خبراء الصناعة من مناقشة ترجمة الأعمال الأدبية البارزة في البلدين.



من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية محمود طلعت، بصفته رئيسًا مشاركًا للجنة المنظمة لهذا العام، على أهمية تعزيز وبناء تعاون مثمر في المسار الإنساني: الثقافة والسياحة الرياضة والتعليم والعلوم، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية أن يستضيف الجانب المصري وفدا رفيعا من روسيا.



وذكر بيان صدر اليوم، في هذا الصدد، أن أحد الأهداف الرئيسية لهذا العام هو إرساء قاعدة صلبة من الاتصالات الثنائية بين المنظمات الإنسانية بحيث يمكن للشركاء من روسيا ومصر، بعد التعرف على بعضهم البعض، التخطيط لمشاريع إبداعية مشرقة من شأنها المساعدة في التقريب بين شعوب العالم والسماح لإلقاء نظرة أعمق على أغنى التراث التاريخي والثقافي لبعضهما البعض.



وقال طلعت إن المسئولة الروسية افتتحت معرضًا متنقلًا لمتحف الدولة لتاريخ الأدب الروسي، الذي يُظهِر معالم المراحل الرئيسية في حياة الكاتب إيفان بونين وإبداعه بما في ذلك رحلاته المتكررة إلى مصر.



كما تم تخصيص مؤتمر لاثنين من الأدباء البارزين من روسيا ومصر، الحائزين على جائزة نوبل في الأدب؛ وهما الكاتب والشاعر الروسي إيفان بونين، والمؤلف المصري ومؤسس الأدب العربي الحديث نجيب محفوظ.



وأشار إلى مشاركة وزارة ودائرة الشئون الإنسانية الروسية في تنظيم العام الإنساني الروسي-المصري، وكذلك وزارات الثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من المؤسسات الروسية.

