الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسجل 55 إصابة بمتحورات كورونا البرازيلى والهندى والجنوب إفريقى

فراس الهواري
فراس الهواري

أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، اليوم الجمعة، رصد أكثر من 55 إصابة بأنواع متحورة من كورونا، تشمل المتحور الجنوب إفريقي والبرازيلي والهندي، متوقعا أن يحل المتحور الهندي محل المتحور البريطاني.

واستعبد الهواري موجة إصابات شبيهة بالموجة الثانية في الأردن، لكنه توقع في الوقت ذاته زيادة في عدد الإصابات بالفيروس، حسبما نقلت قناة "المملكة".

وقال: "ما توقعناه حسب الدراسات أن تكون هناك زيادة، أي أن تكون الأرقام حوالي 2500- 3000 حالة في اليوم، وهذا السيناريو هو الأصعب، لكن كل هذه الأرقام قابلة للتغيير، والدراسات تتوقع هذه الأمور لكن ليس بالضرورة أن تصف ما سيحصل بالضبط".

وأضاف أن "الإقبال على المطاعيم سيكون هو السلاح الأول والأكثر فاعلية للسيطرة على زيادة الإصابات".

وتابع أن "الوضع جيد جدا من حيث المنحنيات الوبائية بأرقامها كافة، سواء من حيث الإصابات أو الوضع في المستشفيات أو حتى بشأن تلقي اللقاحات".

وقال: "اليوم أرقامنا مقبولة جدا ونتوقع تحسن هذه الأرقام في الأيام المقبلة من حيث الإقبال على المطاعيم".

يشار إلى أن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أعلن السبت الماضي، أن بلاده وصلت إلى مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا، موضحا، حسب ما نقلت صحيفة "عمون"، أن الحكومة قامت بأخذ عينات فحص كورونا وإعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى الفيروس على نفقتها، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى مرحلة التعافي من ذلك الوباء، حيث تراجعت الإصابات وزادت السعة السريرية، وأصبح بالإمكان إعطاء المطاعيم لنحو ما يقارب 100 ألف شخص يوميا.

وأكد الفراية، في افتتاح فعاليات مؤتمر إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الأردن خلال مئة عام، أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضمت كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية".

ولفت إلى أنه "وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، إلا أن القطاع الصحي ظل متماسكا، كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة".

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كتائب الحنجورى

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