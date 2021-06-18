مطران المنيا للكاثوليك يتفقد مبنى التنمية بالإيبارشية

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، مبني التنمية الإيبارشي( IDAM).

استقبله المطران الأب جورج متى، مسئول المكتب، حيث تفقد نيافته فريق العمل، كما اطمأن على أحوالهم الشخصية، وجودة سير العمل، واختتم الأنبا باسيليوس الزيارة بالصلاة معهم.

يذكر أن هذه الزيارات في إطار تفقد ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس كافة المباني الخدمية التابعة للإيبارشية.

جدير بالذكر انه تستعد الكنائس المسيحية الثلاث في 20 يونيو الجاري للاحتفال بعيد العنصرة، وبدء صوم الرسل لمدة 21 يومًا.