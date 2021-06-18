سمية الخشاب تتألق بالأبيض فى جلسة تصوير جديدة (صور)

تألقت الفنانة سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة، وذلك من خلال الفستان الأبيض الذي ارتدته وظهرت به عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصة بعد نجاح مسلسلها الرمضاني الأخير الذي حمل اسم "موسى" وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، ويشارك فيه كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وكانت الفنانة سمية الخشاب قد قدمت مؤخرا أغنية "أوعدك" التي شاركها في الغناء فيها المطرب الشعبي عمر كمال، وهي أغنية راقصة صيفية، مزيكا مختلفة قريبة من المهرجانات، مؤكدة أنها تعشق صوت عمر كمال وتعتبره من الأصوات القوية في مصر، وذكي جدًا يعرف جيدًا اختيار الأصوات التي تليق ليغني معها.

وتألق عدد من الفنانات مؤخراً من خلال الظهور بجلسات تصوير مختلفة، حيث كانت قد كشفت النجمة نسرين طافش، لجمهورها عن جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت طافش فى الصور خلال رحلة استجمامها فى جزر المالديف، وعلقت على الصور قائلة: "وكان العالم تفوح منه رائحة الورود، كانت أشعة الشمس مثل مسحوق الذهب فوق التلال العشبية".



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