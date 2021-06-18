الجمعة 18 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة»: لا وجود لأى سلالات متحورة لـ«كورونا» فى مصر

كورونا في مصر
كورونا في مصر

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان بأن لقاحات فيروس «كورونا المستجد» فعالة فى مواجهة التحورات التى ظهرت فى عدد من دول العالم، وفقًا للدراسات العالمية التى تم إجراؤها فى الدول التى شهدت تحورات تسببت فى زيادة معدلات الإصابة بالفيروس.

وأضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن مصر خالية من أى سلالات متحورة نتيجة الإجراءات الاحترازية المشددة التى تم تطبيقها على كل منافذ دخول البلاد، وإضافة تحليل الحامض النووى على كل الوافدين من الدول التى شهدت ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا. 

وأشارت إلى أن التطعيم بلقاح كورونا لا يعطى مناعة كاملة ضد الفيروس بنسبة ١٠٠٪، إلا أنه يساعد الجسم على تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، ويحمى من المضاعفات الشديدة عند الإصابة، لافتة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حتى بعد الحصول على التطعيم.

ولفتت المصادر إلى أنه تمت زيادة أعداد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى ٤١٤ مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين الدخول إلى الموقع الإلكترونى للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وقالت إن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا فى أعداد المترددين على المستشفيات التى شملت أسرّة الرعاية المركزة والأسرّة الداخلية وأجهزة التنفس الصناعى.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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