الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ظهرت قبل 400 مليون سنة.. سمكة أقدم من الديناصورات تدهش العلماء

سمكة السيلاكانث
سمكة "السيلاكانث"

ما زالت سمكة "السيلاكانث" وهي سمكة عجيبة كان يعتقد أنها انقرضت مع الديناصورات قبل 66 مليون سنة قبل العثور عليها بشكل غير متوقع حية وبصحة جيدة في 1938 قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا تدهش العلماء بمزيد من المفاجآت.
 

قال علماء إن دراسة جديدة لهذه الأسماك التي تعيش في أعماق البحار الكبيرة وتنشط بالليل وترتبط بشدة ببيئتها الحاضنة تعيش حياة أطول بخمس مرات مما كان يعتقد في السابق -أي أنها تعيش لقرابة قرن من الزمان- وإن الإناث تحمل صغارها لخمس سنوات، وهي أطول فترة حمل معروفة لأي حيوان.
 

وبعد تركيزهم على نوعين حيين من أسماك السيلاكانث، توصل العلماء أيضا إلى أنها تتطور وتنمو بمعدل أبطأ من أي سمكة أخرى ولا تصل إلى مرحلة النضج الجنسي حتى عمر 55 عاما تقريبا.
 

استخدم الباحثون حلقات النمو السنوي على حراشف الأسماك لتحديد عمر السيلاكانث حسبما قال عالم الأحياء البحرية كيليج ماهي من المؤسسة الفرنسية للمحيطات، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة علم الأحياء الحالي.
 

ظهرت أسماك السيلاكانث إلى الوجود لأول مرة في العصر الديفوني قبل حوالي 400 مليون سنة، أي قبل ظهور الديناصورات بحوالي 170 مليون سنة. واستنادا إلى السجل الأحفوري، يُعتقد أنها اختفت أثناء الانقراض الجماعي الذي قضى على ثلاثة أرباع الأنواع الحية في أعقاب اصطدام كويكب بالأرض بنهاية العصر الطباشيري.
 

بعد العثور على السيلاكانث على قيد الحياة، أُطلق عليها اسم "الحفرية الحية"، وهو وصف أصبح العلماء يتجنبونه الآن.

 

وأشارت الدراسة إلى أن الإناث من هذه الأسماك لا تصل إلى مرحلة النضج الجنسي حتى أواخر الخمسينيات من العمر، بينما ينضج الذكور في سن 40 إلى 69 عاما. فيما يعتقد العلماء أن فترة الحمل في السمكة يستمر حوالي خمس سنوات، وهو ما قد يكون أمرا شديد الغرابة.

وباستخدام تقنية الضوء المستقطب، درس العلماء اثنين من الأجنة وحسبوا أن أكبرهما كان عمره خمس سنوات والأصغر عمره تسع سنوات. لذلك، قال إرناندي ، لقد حسبوا أن الحمل يستمر لمدة خمس سنوات على الأقل في السيلكانث. وقال هارولد ووكر من معهد سكريبس لعلوم المحيطات في سان دييغو بكاليفورنيا إن فترة الحمل هذه "غريبة جدًا" بالنسبة للأسماك أو لأي حيوان. ولم يكن هذا الاكتشاف جزءًا من البحث.

دراسة جديدة الانقراض الديناصورات فترة الحمل الأسماك

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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