الجمعة 18 يونيو 2021
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سياسي

«معًا لصحة أفضل».. يوم صحي للمهندسين بناديهم

نادي المهندسين
نادي المهندسين

شهد نادي المهندسين بـ "أبوالفداء" إقبالًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من المهندسين وأسرهم، حيث أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، و المهندس حسن عبد العليم الأمين العام ونقابة مهندسي القاهرة، برئاسة المهندس هشام أبوسنة، عن تنظيم يوم صحي مجاني للمهندسين وأسرهم، للكشف بجميع التخصصات الطبية.

المهندس هاني ضاحي 


وخلال اليوم، قال المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية: 
إن مشروع الرعاية الطبية للمهندسين شهد تطورًا كبيرًا هذا العام، حيث أصبحت الخدمة لحظية، عن طريق كارنيه لا تلامسي، وتُقدَّم هذه الخدمة لما يقرب من 500 الف مستفيد، ممن اشتركوا بمشروع الرعاية الصحية هذا العام.

 

يوم صحى للمهندسين بنادي النقابة 


وأضاف "عبدالعظيم"، أن فعالية اليوم تشهد إقبالًا واستجابة من المهندسين وأسرهم، خاصة أن الخدمات المقدَّمة اليوم لكل فرد من أفراد الأسرة الهندسية، دون النظر كونه مشاركًا بمشروع الرعاية الصحية أو لا، حيث تُقدَّم الخدمة بكارنيه العضوية فقط.

 وأكد رئيس لجنة الرعاية الصحية، أن هذا اليوم الذي شهد نجاحًا كبيرًا، سوف يتم تكراره في عدد من المحافظات الأكثر تواجدًا للمهندسين وأسرهم، مثل الإسكندرية والجيزة والدقهلية... إلخ.

معا لصحة أفضل بنادي نقابة المهندسين 


فيما أعرب المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة، عن سعادته الغامرة بهذا الحضور الكبير والمشاركة القوية من المهندسين وأسرهم، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال اليوم، لافتًا أن اليوم يتم تقديم رعاية صحية شاملة مجانية للمهندس وأسرته.

وتقدم "أبوسنة" بوافر الشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، لرعايته لهذا اليوم الحافل الذي أكد في مجمله على الترابط بين المهندسين ونقابتهم، كما شكر جهد المهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام لنقابة المهندسين، الذي أصر على مشاركة موظفي النقابة، خلال اليوم المجاني في بادرة متميزة وجديدة .

وأضاف "أبوسنة" أن اليوم شهد تنظيمًا مشرفًا يشهد به جميع الحضور، لافتًا أن عدد المشاركات من المستشفيات والأطقم الطبية، جاء على النحو المأمول، حيث اختلفت التخصصات لتقديم خدمة طبية متكاملة.

وبدوره أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين إن النقابة تأمل القيام بدور المشاركة المجتمعية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، طبقًا لتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين وتحت إدارة المهندس محمد عبد العظيم وكيل النقابة.

وكل الشكر للمهندس هشام أبوسنة، لدعمه الكبير لميلاد أول يوم صحي مجاني للمهندسين وأسرهم بنادي النقابة الفرعية بـ "أبوالفداء" والشكر موصول لجميع القائمين علي تنظيم الحدث والخروج بالشكل اللائق بمهندسي مصر.

وفي ذات السياق قال المهندس محمد السيد، أمين نقابة المهندسين بالقاهرة: إن يوم "معًا لصحة أفضل" هو يوم مميز بنقابة المهندسين، حيث شهدت فعاليات اليوم عددًا من اللقاءات التوعوية بجانب الكشف المجاني للمهندسين وأسرهم. 

وأضاف، شارك اليوم عدد من المستشفيات والمعامل الكبرى، وكذلك أكبر مراكز العيون في مصر والمراكز الطبية ومعامل التحاليل والأطقم الطبية .

ولفت امين نقابة القاهرة الي ان تنظيم اليوم متميز حيث شهد كافة الاجراءات الاحترازية الممكنة .

فيما أكد المهندس محمد ماهر، مقرر لجنة الرعاية الصحية، أن ما تشهده نقابة المهندسين المصرية من تطوير منظومة الرعاية الصحية، واستكمالًا لهذا التطوير من تنظيم خدمات مجانية عن طريق فعاليات هذا اليوم الصحي المجاني "معًا لصحة أفضل" لأول مرة وبحضور كثيف للجهات العلاجية المختلفة ومعامل ومراكز أشعة، وهو ما لم يتم من قبل.

المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين نادي المهندسين يوم صحي مجاني للمهندسين وأسرهم للكشف بجميع التخصصات الطبية نقابة المهندسين شهد نادي المهندسين بـ أبوالفداء إقبال ا كبير ا اليوم الجمعة من المهندسين وأسرهم

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