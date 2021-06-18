6 فوائد طبية مذهلة لقهوة سينا

تعتبر القهوة من المشروبات التى تحظى بمكانة عالية فى الكثير من الدول، وهناك أنواع عديد منها فى العالم لا يعرفها البعض، ومن بينها قهوة "سينا".

حصلت قهوة سينا على شهرة كبيرة مؤخرًا، فهى عبارة عن بذور عشبة تسمى بـ"السينا"، يمكن تحميصها واستخدامها كبديل للقهوة، فهى لا تحتوي على مادة الكافيين، لذا فهو مشروب مثالي لأولئك الذين يعانون من خفقان القلب والدوار.

فيما يلي بعض الفوائد الطبية المعروفة التي تقدمها قهوة "سينا" وفقا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى:

فعال لمرضى ارتجاع المرئ:

يعرف كل من يعاني من ارتجاع المريء أن تناول القهوة من الأمور المحظورة، ولكن من فوائد قهوة السينا، تحييد حمض المعدة الزائد.

يعزز الهضم:

يمكن تناول فنجان من قهوة السنا بعد وجبات الطعام لتسهيل عملية هضم الطعام، وبالتالي الحفاظ على اضطراب المعدة، حيث يوصى أيضًا بتناول قهوة السينا للأشخاص المعرضين للإمساك.

يقتل الطفيليات:

يمكن للأفراد الذين يُعتقد أن لديهم ديدانًا طفيلية في الأمعاء أن يستفيدوا أيضًا من تناول قهوة سينا، ومن المعروف أيضًا أنه يساعد في السيطرة على تقلصات البطن وانتفاخها.

يساعد في التعامل مع فقر الدم:

تمد قهوة سينا الجسم بالحديد ، وهو معدن ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء أو كرات الدم الحمراء، ولهذا السبب يُنظر إلى هذه العشبة بأنها علاج فعال لفقر الدم.



يسيطر على الالتهاب:

يستخدم المعالجون التقليديون أيضًا قهوة سينا لإدارة المشكلات الصحية المختلفة ذات الطبيعة الالتهابية، نظرًا لأنه يتمتع بالقدرة على التحكم في الالتهابات في الجسم.

كما أن قهوة سينا، تستخدم بشكل شائع لتقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسرطان، فمن المعروف أيضًا أن قهوة سينا جيدة جدًا ضد آلام المفاصل وتورمها.

يعالج العديد من مشاكل البشرة:

يمكن تحويل سينا القهوة إلى مادة أو معجون يمكن استخدامه للتعامل مع مجموعة من مشاكل الجلد، حيث تشمل بعضها الطفح الجلدي ، ولدغات الحشرات ، حب الشباب ، الصدفية والأكزيما.