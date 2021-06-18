الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدراسات العليا للطفولة» بجامعة عين شمس تطلق حملة «لا للتنمر»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

«اصنع الفرق وانبذ الإساءة.. لا للتنمر المدرسي» شعار حملة أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتورة هويدا الجبالي عميد الكلية، والدكتور محمد البحيري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور راندة كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرحت الدكتور هويدا الجبالى بأن الحملة تهدف لرصد حالات التنمر المدرسى وإعادة التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم بجانب توعية الأطفال من خطورة التنمر، مشيرة إلى أن الحملة تأتي ضمن متطلبات الدكتوراة لطلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال المستوى الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأضافت أنه من الشروط الأساسية للحصول على الدرجة العلمية هو إتمام التدريب العملى فى إطار الحملة، حيث يطلب من كل باحث جمع المعلومات عن التنمر المدرسي ورصد حالات حقيقة عن التنمر المدرسي ثم عرض المشكلة بشكل واضح وتوعية الطفل من مخاطر التنمر المدرسي واقتراح حلول للمشكله وكيفية مواجهتها بجانب التأهيل النفسى للطلاب المتنمر عليهم والمتنمرين فى ثلاث مدارس مختلفة.

ويشرف على الحملة الدكتور فاتن الطنباري الدكتور أحمد هندي والدكتورة زينب جودة ومن إعداد الباحثين أحمد سيد الشريف، ندا عبدالمنعم عبدالمنعم، وفاطمة ناصر سالم وعبدالقادر عباس.

عين شمس تدريب جامعة عين شمس توعية الأطفال الدكتور محمود المتيني خدمة المجتمع الدراسات العليا الباحثين كلية الدراسات العليا

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كتائب الحنجورى

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