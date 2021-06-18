الجمعة 18 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

2854 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات بجامعة جنوب الوادي

الدكتور يوسف غرباوي
الدكتور يوسف غرباوي

صرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بأن أعمال الامتحانات بكليات الجامعة تتواصل اليوم الجمعة 18 يونيو بكليات الإعلام والتربية النوعية والتربية الرياضية وطب الفم والاسنان والعلاج الطبيعي في ثاني أيام المرحلة الثانية من الامتحانات.

وأجرى الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية بلجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سير العمل والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ويؤدي اليوم الامتحانات طلاب الفرقة الثانية بكلية الإعلام وعددهم 103 والفرقة الرابعة وعددهم 137 والفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية وعددهم 1025 والفرقة الثانية بكلية التربية النوعية وعددهم 664 والفرقة الرابعة وعددهم 520 والفرقة الثانية بكلية طب الفم والاسنان وعددهم 150 والفرقة الثالثة وعددهم 129 والفرقة الخامسة بكلية العلاج الطبيعي وعددهم 126.

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