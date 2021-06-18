الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 كيلو هيروين بحوزة عنصر إجرامى فى الإسكندرية

عنصر إجرامي
عنصر إجرامي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على (40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلوجرامات – مبلغ مالي – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫500٫000– مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة احد العناصر الاجرامية مخدر الهيروين محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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