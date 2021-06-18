الجمعة 18 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان فى القليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان "بنطاق محافظة القليوبية" بمشاركة الجهات المختصة.

 وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان، وتبين وجود المخالفات التالية "عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية أو موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية- مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص- عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- عدم وجود فريق طبي- عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات وموافقة على العلاج".

من جانبه، قال المحامي أيمن محفوظ، إن مراكز علاج الإدمان والمصحات العلاجية غير المرخصة لها نوعان، منشآت تمارس عملها بشكل غير قانوني وبلا أوراق أو تراخيص ونوع آخر تحصل على رخصة بطريق التحايل باستخدام اسم طبيب أو منشأة طبية للحصول بشكل غير قانوني علي رخصة؛ بقصد المتاجرة بألآلام الذين يحاولون التعافي من الإدمان، وتقديم علاجات طبية غير ذات فائدة للحصول على المال دون مراعاة لأي أصول مهنية أو طبية، ويمارس عادة في تلك المراكز غير المرخصة أشخاص غير مؤهلين للتقديم العلاجات اللازمة لمن يريد أن يتعافي من الإدمان بشكل صحيح.

وأضاف "محفوظ" أن قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعاقب بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين لكل من ساهم في استخراج تراخيص للمنشأة الطبية بالتحايل، أو مخالفة شروط التراخيص أو العمل في منشأة صدر قرار إداري بإغلاقها.

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أن تلك المنشآت الطبية الغير مرخصة تفتح ملف الكيانات الوهمية وانتحال الصفة من جديد، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الطبية خاصة علاج الإدمان غير المرخصة تفتح أبوابها ليتلقي الذين يحاولون إنهاء حياتهم مع الإدمان من خلال الدعاية لتلك المراكز، عبر إعلانات تجذب عين العميل وتثبت ثقة تلك المراكز، على الرغم من أنهم ليسوا أهلًا لها.

وأكد أنه بالطبع نطالب بمزيد من الرقابة علي الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك لمن يرغب في العلاج أن يتحري الدقة في اختيار مركز للعلاج ذا سمعة طيبة، لافتًا وبالطبع العاملين بتلك المراكز غالبًا غير مؤهلين للعمل الطبي وعلاج الإدمان، مما قد يشكل خطرا علي حياة المرضى، مما قد يشكل جرائم أخرى متعددة.

الأجهزة الأمنية حملة م كبرة لمراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان علاج الإدمان مراكز لعلاج الإدمان الجهات المعنية

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