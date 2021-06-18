لقي مصرعه في حادث سير.. جامعة أسوان تنعى طالبًا بكلية الحقوق

لقي طالب بكلية الحقوق جامعة أسوان، مصرعه إثر حادث أليم بمدينة أسوان.



وتقدم الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة والطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب احمد الشافعي رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق، بخالص العزاء لأسرة الطالب محمد خالد فتحي بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة أسوان وأمين مساعد اللجنة الرياضية باتحإد الكلية الذي وافته المنيه أمس إثر تعرضه لحادث أليم سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.