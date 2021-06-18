صندوق علاج الإدمان يحدد ضوابط التعامل مع متعاطي المخدرات

أعلن صندوق علاج الإدمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.

وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن الخط الساخن للصندوق 16023 يستقبل المكالمات التليفونية سواء للاستشارات الطبية أو للخدمات العلاجية، حيث وصل عدد من تلقوا خدمات العلاج 50 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.

وعن ضوابط سير العمل بالمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن أكد الصندوق أنها كالاتي:-

- يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.

