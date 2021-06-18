صندوق علاج الإدمان يحدد ضوابط التعامل مع متعاطي المخدرات
أعلن صندوق علاج الإدمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.
وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن الخط الساخن للصندوق 16023 يستقبل المكالمات التليفونية سواء للاستشارات الطبية أو للخدمات العلاجية، حيث وصل عدد من تلقوا خدمات العلاج 50 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.
وعن ضوابط سير العمل بالمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن أكد الصندوق أنها كالاتي:-
- يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.
- تبدأ جلسة الإخصائى النفسى بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى ، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة (المرضى الجدد).
- يعقب جلسة الإخصائى جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييما إكلينيكيا عن كل حالة.
- يقوم كل من الطبيب المعالج والإخصائى بمتابعة الحالات القدامى، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.
- يقوم إخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التى يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلى.
- ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.