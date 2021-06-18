الجمعة 18 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان يحدد ضوابط التعامل مع متعاطي المخدرات

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أعلن صندوق علاج الإدمان تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41%.

وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني أن الخط الساخن للصندوق 16023 يستقبل المكالمات التليفونية سواء للاستشارات الطبية أو  للخدمات العلاجية، حيث وصل عدد من تلقوا خدمات العلاج 50 ألف شخص منذ بداية العام الجاري.

وعن ضوابط سير العمل بالمستشفيات الشريكة مع الخط الساخن أكد الصندوق أنها كالاتي:-

- يبدأ العمل باستقبال الحالات المحولة من الخط الساخن بناءً على قائمة بأسماء المرضى الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ذهابهم إلى المستشفى.
 

  • تبدأ جلسة الإخصائى النفسى بالخط الساخن بإجراء مقابلات مع المرضى ، وملء استمارة الخط الساخن والقيام بإجراء مجموعة من الاختبارات والمقاييس النفسية تمهيداً لإعداد تقرير إكلينيكى عن الحالة (المرضى الجدد).
     
  • يعقب جلسة الإخصائى جلسة مع الطبيب المعالج حيث يقوم بالكشف على المرضى، وعمل جلسات تحفيزية لهم ثم إعداد تقرير يتضمن تقييما إكلينيكيا عن كل حالة.
     
  • يقوم كل من الطبيب المعالج والإخصائى بمتابعة الحالات القدامى، وفى نهاية اليوم يتم تحديد المرضى الذين سوف يتم علاجهم بالقسم الداخلى بالمستشفى وفقاً للمعايير المتبعة لاختيارهم بموجب خطاب تحويل صادر من الصندوق.
     
  • يقوم إخصائيو الخط الساخن بالمستشفيات بمتابعة الإجراءات التى يحتاجها المرضى إلى أن يتم الانتهاء من الكشف فى العيادات الخارجية أو الحجز الداخلى.
  • ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.
وزيرة التضامن فيروس كورونا المخدرات نيفين القباج الخط الساخن مرضى الإدمان العيادات الخارجية الخدمات العلاجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «4».. رغبة الإخوان في «التكويش» على مصر قادتهم إلى مصيرهم المحتوم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

حرارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة

إيمى سمير غانم تنشر صورة جديدة لوالدتها وتطالب بالدعاء لها

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

مدحت بشاى

حتى لا يكون تاريخًا للغو والمناكفات الكيدية

عبد الرحيم طايع

تفرُّد هدى الإدريسي

ثروت-الخرباوى

النسخ هو تحريف صريح للقرآن

منى رجب

أبناؤنا التلاميذ فى ظل امتحانات «كورونا»

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

فلسطين: اتفقنا مع فايزر على تسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارًا من اليوم