ضبط 1329 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوضح جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري التي أسفرت عن ضبط (1329) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وجاءت أبرز تلك القضايا:

ضبط (2,5 طن لحوم مُجمدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1,50طن "دواجن كاملة – مقطعات دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (1,17طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم ") معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة تابعة لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6 أطنان ملح طعام) غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه، ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة #قنا.

ضبط (5,5 طن ألبان معبأة داخل براميل وعبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على شوائب – 1000 ملصق مدون عليه علامات تجارية وهمية غير مسجلة "أدوات إنتاج").. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة منتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة #المنوفية.

ضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة) لحيازته (1,5 طن سكر – 480 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعه وعدم صرفه للمواطنين بقصد الإتجار به بالسوق السوداء.

ضبط (قائد سيارة وبرفقته آخر - بمحافظة البحيرة) لحيازتهما (1 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية، ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم، قاما المذكوران بتجميعه بقصد الإتجار به بالسوق السوداء.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على(141٫050 جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بالسوق السوداء.

ضبط (5 أطنان أسمدة زراعية "مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية") قدرت بقيمة (17500 جنيه) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الغربية.

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