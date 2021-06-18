دراسة حديثه تكشف: وضعية نومك قد تؤثر على دخلك

كشفت دراسة حديثة أن وضعية النوم قد تؤثر على دخلك، حيث إن أصحاب الدخل المرتفع لديهم أوضاع نوم مفضلة مماثلة، وينطبق الشيء نفسه على أصحاب الدخل المنخفض.

وفقًا لموقع Bright Side ليست كل أوضاع النوم العلوية شائعة بين أصحاب الدخول المرتفعة.

قامت الدراسة من قبل مؤسسة OnBuy باستطلاع آراء 5،438 من المهنيين العاملين، واكتشفوا وجود صلة مثيرة للاهتمام، أظهر الاستطلاع أن أكثر أوضاع النوم شيوعًا هي وضعية "الجنين"، حيث أقر 3 من كل 10 أشخاص أن هذه هي الطريقة التي يحبون النوم بها. في المرتبة الثانية كان "معانق الوسادة"، والثالث "السقوط الحر".

تعمق البحث الخاص بالدراسة وأظهر كيف تتغير النتائج عند تقسيمها حسب الراتب. يفضل أصحاب الدخل المرتفع المناصب الشائعة "السقوط الحر" ، بينما يميل أصحاب الدخل المنخفض إلى اختيار "الجنين" و"معانق الوسادة".

"السقوط الحر"

قسمت OnBuy البيانات إلى أعلى 10٪ من أصحاب الدخل، مما أظهر أن أولئك الذين ينامون في وضع "السقوط الحر" هم الأكثر احتمالاً أن يكونوا ناجحين في العمل. وفقًا للاستطلاع، يعترف 29 ٪ من أولئك الذين يكسبون أكثر من 75000 دولار (54900 جنيه إسترليني) سنويًا أنهم يفضلون هذا الوضع. على الرغم من كونها وضعية نوم شائعة جدًا، إلا أنه يُعتقد أن "السقوط الحر" ليس مثاليًا للنوم الجيد. على الرغم من أن النوم على بطنك قد يساعد في تقليل الشخير، إلا أنه مضر لظهرك ورقبتك.

"الجندي"

وجاء في المرتبة الثانية لأصحاب الأجور الأعلى وضع "الجندي"، حيث يفضله 23٪ ممن شاركوا في الاستطلاع. وهناك المزيد من الأخبار الجيدة لأن الوضعية جيدة جدًا بالنسبة لنا، حيث لا يوجد أي انحناء غير طبيعي للعمود الفقري، مما يقلل من فرصة حدوث آلام الظهر.

"الجنين"

حسب الاستطلاع ، فإن "الجنين" هو موقف آخر يمكن أن تستفيد منه. إنه وضع النوم الأكثر شيوعًا بشكل عام، لكن 21٪ فقط من الأشخاص الذين يندرجون تحت فئة الدخل المرتفع ينامون فيه، مما يضعه في المرتبة الثالثة. ربما يكون أيضًا أفضل وضع لنا عندما يتعلق الأمر بنوعية النوم. يمكن أن يقلل أيضًا من الشخير وهو مفيد لآلام أسفل الظهر والحمل.

"حضن الوسادة"

في المرتبة الرابعة يأتي "ضاحك الوسائد" ، وهو المفضل لدى 13٪ من الأشخاص الأكثر نجاحًا ماليًا.

"المفكر"

المركز الخامس يذهب إلى "المفكر" ، حيث يفضله 9٪ من ذوي الدخل المرتفع. إنه وضع مريح بشكل عام، وينصح بوضع وسادة بين ركبتيك لتخفيف الضغط عن ظهرك وتجنب أي ألم.

"نجم البحر"

يأتي "نجم البحر" في المرتبة السادسة، حيث أبدى 2٪ فقط إعجابهم بوضعية النوم. إنه ليس الوضع الأكثر راحة، لأنه يمكن أن يضغط على ظهرك - يُنصح بوضع وسادة تحت ركبتيك لمنع ذلك.

"مراقب النجوم"

في المركز السابع هو موقع "مراقب النجوم". إنها ليست من بين الأكثر شيوعًا، حيث يفضلها 2٪ فقط من أصحاب الدخل المرتفع من الاستطلاع.

السجل"

أخيرًا وليس آخرًا هو "السجل". يبدو وضع النوم هذا قاسيًا بعض الشيء ولم يكن مفضلاً من قبل المشاركين في الاستطلاع ، فهو المفضل لدى 1٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع ، ولكن له فوائده. يحافظ "السجل" على محاذاة رقابنا وظهورنا ، مما يجعله رائعًا للأشخاص الذين يعانون من الألم في تلك المناطق.

يمكن أن يلعب مقدار الوقت الذي نقضيه في النوم أيضًا دورًا في دخلنا.

وفقًا لبحث OnBuy ، ينام الموظفون لمدة 6 ساعات و 36 دقيقة في المتوسط ​​خلال أيام الأسبوع ، حيث يحصل 1 من كل 2 فقط على 8 ساعات من النوم المقترحة كل ليلة. بعد تصنيف الردود على الاستطلاع إلى أصحاب الدخول الأعلى والأدنى ، وجدت OnBuyأن أصحاب الأجور الأعلى ينامون بمعدل 6 ساعات و 58 دقيقة في الليلة ، أي 22 دقيقة أكثر من ذوي الدخل المنخفض.